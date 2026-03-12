陳舒怡接任花蓮檢察長 藍：司法沒有顏色？

法務部昨舉行十五名新、卸任檢察長交接典禮，法務部長鄭銘謙表示，年底選舉面對境外勢力、假訊息介選，檢察長應有超前部署思維；被國台辦列「台獨打手幫凶」的高檢署檢察官陳舒怡接任花蓮地檢署檢察長，致詞強調專業，未回應政治議題。國民黨地方人士則對陳舒怡人事案議論紛紛，覺得時機敏感。

花蓮地檢署近日偵結馬太鞍溪堰塞湖洪災案，以過失致死、廢弛職務等罪起訴光復鄉長林清水，求刑十年。國民黨縣議會黨團發言人吳建志說，花蓮是一個政治高度敏感的地方，每次司法動作，都會被鄉親放大檢視，當地方政治對立升高，人民想問一個最簡單也最核心的問題，「司法真的沒有顏色嗎？」在賴清德總統執政下，「司法是否政治化」早已成為社會反覆討論的議題，陳舒怡接任檢察長象徵一個新的開始，花蓮人期待一個更透明、更一致，更不受政治風向影響的司法體系。

法務部昨舉行交接典禮，鄭銘謙表示，檢察長對檢察官承辦矚目敏感案件，應善盡督導責任，對外界關注案件應嚴守偵查不公開；今年十一月廿八日將舉行九合一選舉，面對境外勢力、假訊息等介選方法，檢察長應有超前部署思維，務使年底選舉如期、如質完成。

陳舒怡代表致詞未涉政治敏感話題，她說，專業是檢察官的底氣，面對各類犯罪須持續精進專業知能，嚴守法定程序，提升辦案效能，妥速處理案件，唯有建立精準蒐證與嚴謹法律分析論證，才禁得起法院檢驗。她也表示，法律不只是冷冰冰的條文，期許自己保有同理心，展現溫暖而有人性的柔性司法；當能站在民眾角度看問題，成為有溫度的執法者，司法才能真正獲得人民信賴。

此外，檢察總長刑泰釗今年五月任期屆滿，法務部考慮推薦最高檢察署主任徐錫祥接任。檢察官改革團體「劍青檢改」日前聲明質疑檢察總長票選活動恐淪象徵性，中華民國檢察官協會昨表示，票選人選均獲總統、立法院支持，可見投票表達推薦人選有價值與公信力，建議將「總長票選制」納入法院組織法以制度化。

至於憲法法庭認定「無期徒刑撤銷假釋後，不分原因與情節輕重一律執行廿或廿五年」違憲，自憲判日起兩年後失效。鄭銘謙昨說，該判決恐有釋放犯人的風險，矯正署粗估，本月十四日就有十七位因無期徒刑撤銷假釋的受刑人因此出獄，有加速立法的必要性；立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，僅部分條文達成共識，對關鍵刑期門檻仍有歧見，保留送院會處理。