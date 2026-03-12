聽新聞
國民黨中央黨部案 民進黨團：舉證問題 非對黨產翻案

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇林銘翰／台北報導
立法院民進黨團幹事長莊瑞雄（中）表示，如果國民黨真的認為所有黨產都沒問題，那就全面公開黨產來源、接受社會檢驗。 圖／聯合報系資料照片
立法院民進黨團幹事長莊瑞雄（中）表示，如果國民黨真的認為所有黨產都沒問題，那就全面公開黨產來源、接受社會檢驗。 圖／聯合報系資料照片

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。眾多國民黨立委批評，這證明黨產會諸多指控禁不起司法檢驗，呼籲執政黨放下；民眾黨立法院黨團強調，台灣是法治國家，除依法行政也要尊重法院判決，是最基本原則；民進黨團則說，這是個別案件舉證問題，並非對黨產問題的歷史翻案。

國民黨立委游顥表示，這項判決再次證明，過去「不當黨產處理委員會」許多指控，禁不起司法檢驗；黨產會長期以政治操作方式推動相關議題，甚至在證據未明確前就先定調，將「不當黨產」變成打擊在野黨政治工具，司法判決說明一切，未來相關爭議應回歸法律與證據，而不是政治鬥爭製造對立。

民進黨團幹事長莊瑞雄回應，民進黨團對判決尊重司法，但社會也看得很清楚，這只是個別案件在舉證與法律認定上的問題，並不是對整體黨產問題的歷史翻案。他說，如果國民黨真的認為所有黨產都沒問題，那就請全面公開黨產來源、接受社會檢驗，單一判決不可能替整個威權歷史洗白。

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

