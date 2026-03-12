國民黨中央黨部案 民進黨團：舉證問題 非對黨產翻案

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。眾多國民黨立委批評，這證明黨產會諸多指控禁不起司法檢驗，呼籲執政黨放下；民眾黨立法院黨團強調，台灣是法治國家，除依法行政也要尊重法院判決，是最基本原則；民進黨團則說，這是個別案件舉證問題，並非對黨產問題的歷史翻案。

國民黨立委游顥表示，這項判決再次證明，過去「不當黨產處理委員會」許多指控，禁不起司法檢驗；黨產會長期以政治操作方式推動相關議題，甚至在證據未明確前就先定調，將「不當黨產」變成打擊在野黨政治工具，司法判決說明一切，未來相關爭議應回歸法律與證據，而不是政治鬥爭製造對立。

民進黨團幹事長莊瑞雄回應，民進黨團對判決尊重司法，但社會也看得很清楚，這只是個別案件在舉證與法律認定上的問題，並不是對整體黨產問題的歷史翻案。他說，如果國民黨真的認為所有黨產都沒問題，那就請全面公開黨產來源、接受社會檢驗，單一判決不可能替整個威權歷史洗白。