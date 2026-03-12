聽新聞
觀察站／訪美試水溫 燕邁下一步「北漂」？

聯合報／ 本報記者陳敬丰張裕珍王昭月

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁不約而同展開訪美行程，啟程之日「撞期」，政壇引發話題，盧秀燕直搗美東政經重鎮，陳其邁主攻美西科技核心，不同出訪戰略各具政治企圖。盧秀燕和陳其邁今年都沒有連任壓力，卻充滿想像空間；年底大選後，燕、邁是否又撞期「北漂」，將是下一階段熱門話題。

盧秀燕任內二度訪美，有別於前年首度訪美以地方政府、產業界與僑界為主，此次盧在行前謹慎鋪排，先夜會藍營青壯派立委、接著「藍白合」合體新竹市長高虹安，盧團隊更釋出訪美行規格超越城市外交的政治訊號，逐步邁向二○二八之路，已不言而喻。

盧秀燕身為藍營一姐，也是下屆國民黨總統熱門人選，政壇多解讀，盧任內最後一年訪美的重要意義在於改善國民黨與美關係，化解「疑美論」。盧也有具體行動，不僅頻繁與黨內立委、藍白首長交流，也透過產業座談會收集關稅、貿易等實務建言，讓訪美行更添足底氣。

尤其盧在訪美行前已宣示將「鞏固台美情誼」列為此行出訪任務之一，強調會把握機會為台灣發聲、為中華民國爭取權益，都已超出縣市長層級出訪高度。盧已證實，此行重要目的是將國內對關稅、軍購的意見傳遞給美方，ＡＩＴ處長谷立言也直言「歡迎她的訪問」，讓此次訪美行充滿樂觀期待。

國民黨主席鄭麗文計畫訪陸，盧秀燕飛往美國訪問，展現國民黨在美中關係的分進合擊。若盧秀燕能在此行與美方建立信任關係，成為台美間溝通橋梁，也有助國民黨未來與美方對話，所謂「疑美論」將不攻自破。

陳其邁的下一步同樣受到高度關注，特別是農曆大年初二，賴清德總統公開宣布未來要陳其邁到中央幫忙承擔，「麥克風會更大支」，讓外界議論紛紛，卸任後的陳其邁將北上接任行政院長或總統府秘書長。

陳其邁任期最末一年，除持續推進演唱會經濟，打開國際能見度，旗下行政國際處也加大力度，推動各項國際交流，包括日前剛落幕的日光海島生活節，陳其邁即與美國、日本、菲律賓、泰國等駐台機構聯手行銷，拉升高雄外交能量。

前天陳其邁更以迅雷不及掩耳的態勢宣布訪美，並將二度參加輝達年會，出訪時間不僅與盧秀燕撞期，還領先盧半天出發，給予外界諸多想像。

陳其邁任內主攻高雄轉骨，由重工業城轉型ＡＩ智慧城，且連二年參與輝達年會，搭上輝達執行長黃仁勳光環，此次訪美巧妙與藍營二○二八「儲君」盧秀燕撞期，此行既是鋪路、也是暖身，燕、邁誰能更上一層樓，各界拭目以待。

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

