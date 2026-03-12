觀察站／訪美試水溫 燕邁下一步「北漂」？

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁不約而同展開訪美行程，啟程之日「撞期」，政壇引發話題，盧秀燕直搗美東政經重鎮，陳其邁主攻美西科技核心，不同出訪戰略各具政治企圖。盧秀燕和陳其邁今年都沒有連任壓力，卻充滿想像空間；年底大選後，燕、邁是否又撞期「北漂」，將是下一階段熱門話題。

盧秀燕任內二度訪美，有別於前年首度訪美以地方政府、產業界與僑界為主，此次盧在行前謹慎鋪排，先夜會藍營青壯派立委、接著「藍白合」合體新竹市長高虹安，盧團隊更釋出訪美行規格超越城市外交的政治訊號，逐步邁向二○二八之路，已不言而喻。

盧秀燕身為藍營一姐，也是下屆國民黨總統熱門人選，政壇多解讀，盧任內最後一年訪美的重要意義在於改善國民黨與美關係，化解「疑美論」。盧也有具體行動，不僅頻繁與黨內立委、藍白首長交流，也透過產業座談會收集關稅、貿易等實務建言，讓訪美行更添足底氣。

尤其盧在訪美行前已宣示將「鞏固台美情誼」列為此行出訪任務之一，強調會把握機會為台灣發聲、為中華民國爭取權益，都已超出縣市長層級出訪高度。盧已證實，此行重要目的是將國內對關稅、軍購的意見傳遞給美方，ＡＩＴ處長谷立言也直言「歡迎她的訪問」，讓此次訪美行充滿樂觀期待。

國民黨主席鄭麗文計畫訪陸，盧秀燕飛往美國訪問，展現國民黨在美中關係的分進合擊。若盧秀燕能在此行與美方建立信任關係，成為台美間溝通橋梁，也有助國民黨未來與美方對話，所謂「疑美論」將不攻自破。

陳其邁的下一步同樣受到高度關注，特別是農曆大年初二，賴清德總統公開宣布未來要陳其邁到中央幫忙承擔，「麥克風會更大支」，讓外界議論紛紛，卸任後的陳其邁將北上接任行政院長或總統府秘書長。

陳其邁任期最末一年，除持續推進演唱會經濟，打開國際能見度，旗下行政國際處也加大力度，推動各項國際交流，包括日前剛落幕的日光海島生活節，陳其邁即與美國、日本、菲律賓、泰國等駐台機構聯手行銷，拉升高雄外交能量。

前天陳其邁更以迅雷不及掩耳的態勢宣布訪美，並將二度參加輝達年會，出訪時間不僅與盧秀燕撞期，還領先盧半天出發，給予外界諸多想像。

陳其邁任內主攻高雄轉骨，由重工業城轉型ＡＩ智慧城，且連二年參與輝達年會，搭上輝達執行長黃仁勳光環，此次訪美巧妙與藍營二○二八「儲君」盧秀燕撞期，此行既是鋪路、也是暖身，燕、邁誰能更上一層樓，各界拭目以待。