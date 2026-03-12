聽新聞
藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中央黨部。 圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。 圖／聯合報系資料照片

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

尹乃菁說，國民黨舊中央黨部本來就非不當黨產，國民黨還有數個有關控告黨產會的案件，希望法院都能秉公平公正，明察秋毫，還國民黨公道。

國民黨強調，本案事實十分清楚：相關土地及建物係國民黨於一九九○年依法購得，交易過程並無壓低價格情形；後續亦依法進行重建並於二○○六年出售予張榮發基金會，且在「不當黨產處理條例」施行後一年內依法申報。

國民黨表示，不當黨產處理條例公布施行時，該資產早已非國民黨所有，黨產會卻仍強行認定為不當黨產並追徵巨額款項，顯然違反法律與事實。

黨產條例 民進黨 黨產會 國民黨 中央黨部 不當黨產 行政法院 惡法 轉型正義

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。眾多國民黨立委批評，這證明黨產會諸多指控禁不起司法檢驗，呼籲執政黨放下；民眾黨立法院黨團強調，台灣是法治國家，除依法行政也要尊重法院判決，是最基本原則；民進黨團則說，這是個別案件舉證問題，並非對黨產問題的歷史翻案。

