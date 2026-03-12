藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

尹乃菁說，國民黨舊中央黨部本來就非不當黨產，國民黨還有數個有關控告黨產會的案件，希望法院都能秉公平公正，明察秋毫，還國民黨公道。

國民黨強調，本案事實十分清楚：相關土地及建物係國民黨於一九九○年依法購得，交易過程並無壓低價格情形；後續亦依法進行重建並於二○○六年出售予張榮發基金會，且在「不當黨產處理條例」施行後一年內依法申報。

國民黨表示，不當黨產處理條例公布施行時，該資產早已非國民黨所有，黨產會卻仍強行認定為不當黨產並追徵巨額款項，顯然違反法律與事實。