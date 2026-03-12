同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

盧秀燕昨晚搭機赴美，展開為期十一天的訪美行程，面向涵蓋深化城市交流、關心僑胞、鞏固台美情誼等三大任務。盧行前透露此行將「超越城市外交」，藍營人士也盼盧拉高首長格局，有助挑戰總統大位。盧秀燕昨晚搭機前受訪表示，國家外在環境辛苦，她會盡可能把握機會為中華民國發聲，尤其是促進台美之間的情誼及合作，會盡量的把台灣內部真實的聲音帶出去，同時也把美國的觀點帶回來。

台中市政府秘書處指出，盧秀燕十一日至廿一日將分別前往大波士頓、大紐約、大華盛頓與大西雅圖等地區，拜會多個地方政府，也將參訪麻省理工學院、新澤西人工智慧創新中心等，並分別與僑界人士交流。

據了解，盧秀燕將在大波士頓地區、大紐約地區、大華盛頓地區的僑界餐會致詞演說，在紐約期間，她也會到哥倫布公園向國父銅像獻花致敬。此外，盧十七日至十八日將拜會馬里蘭州政府、美國聯邦眾議院議員，與北美台商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。外界關注會晤美方層級，盧僅說，基於台美默契，將視情況公布。

高雄市長陳其邁（中）昨率團訪美，外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳笑說「我是市長，沒有要選舉了」。圖／高雄市政府提供

陳其邁昨下午率隊赴美，除和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，還二度受邀參加輝達ＧＴＣ年會。對於是否會面當地參眾議員，陳笑說，「我是市長，沒有要選舉了」，也未回應是否與輝達執行長黃仁勳碰面。

陳其邁昨說，此行三個目的，包括強化台灣半導體韌性、強化城市主權ＡＩ在城市治理運用和ＡＩ半導體人才培育交流。首站拜會史丹佛等大學等學研機構和州政府，拓展高雄和亞利桑那州在半導體先進製程的戰略連線，「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。

去年陳其邁與輝達三位全球副總裁碰面交流，媒體詢問此行是否和黃仁勳碰面？陳說，高雄燈塔計畫是全球唯一以城市治理為主軸推動生成式ＡＩ應用的示範案例，輝達率先收入官網，此次年會將與對方「高層」交流。

對於燕、邁訪美撞期，國民黨立委柯志恩說，陳其邁此行聚焦半導體及ＡＩ應用在高雄城市治理及人才交流，盧秀燕出訪美東並拜會僑界，地點或出訪目的都不相同，「同天出訪應只是巧合，外界不必過度解讀」。民進黨立委賴瑞隆表示，全球ＡＩ技術快速發展與半導體供應鏈重組的關鍵時刻，市府此行是立足當下、著眼未來的重要布局。

國民黨中市議會黨團書記長李中說，盧訪美目標放在關稅與軍購等國家級議題，未悖離「媽媽市長」初衷，也強化國內外聲望，是挑戰總統路一著妙棋。