黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，昨撤銷處分，判國民黨勝訴確定。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，案情關鍵在法院不採納黨產會「交易時顯不相當之對價」的認定，黨產會應也提不出新證明而聲請再審；在那個年代，黨有錢，地能賣給國民黨一定賺，就像廠商很喜歡做到政府的生意，因為好賺，這有著該時代背景下國民黨也像政府機關一樣的文化。

桂宏誠表示，以這件賣給張榮發基金會的大樓案來看，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑表示，本案不屬於「附隨組織」一類的案件，而是「國民黨曾取得，後來轉讓給他人，因而被追徵價額」的案件；最高行政法院認為，黨產會沒有證據可認定國民黨有「以不當對價取得」或「政黨威勢施壓取得」，所以並非不當黨產，類似案件還有「國發院（革實院）案」，黨產會向國民黨追徵卅二億多元，台北高等行政法院二○二五年判決國民黨勝訴，但該案還在上訴中。如果法院也採取本案的態度，倘若黨產會沒有提出清楚證據證明是「不當取得」，國民黨在該案也可能會勝訴。

楊智傑說，最高行政法院認為國民黨作為法人，其財產權也受到保障，在沒有證據下，不能隨意推定或輕易認定當初財產是不當取得，顯示最高行政法院能遵守人民財產權保障與依法行政的立場。