黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨還有數個黨產案在訴訟中，圖為位於台北市文山區的革實院（國發院）。本報資料照片
國民黨還有數個黨產案在訴訟中，圖為位於台北市文山區的革實院（國發院）。本報資料照片

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，昨撤銷處分，判國民黨勝訴確定。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，案情關鍵在法院不採納黨產會「交易時顯不相當之對價」的認定，黨產會應也提不出新證明而聲請再審；在那個年代，黨有錢，地能賣給國民黨一定賺，就像廠商很喜歡做到政府的生意，因為好賺，這有著該時代背景下國民黨也像政府機關一樣的文化。

桂宏誠表示，以這件賣給張榮發基金會的大樓案來看，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑表示，本案不屬於「附隨組織」一類的案件，而是「國民黨曾取得，後來轉讓給他人，因而被追徵價額」的案件；最高行政法院認為，黨產會沒有證據可認定國民黨有「以不當對價取得」或「政黨威勢施壓取得」，所以並非不當黨產，類似案件還有「國發院（革實院）案」，黨產會向國民黨追徵卅二億多元，台北高等行政法院二○二五年判決國民黨勝訴，但該案還在上訴中。如果法院也採取本案的態度，倘若黨產會沒有提出清楚證據證明是「不當取得」，國民黨在該案也可能會勝訴。

楊智傑說，最高行政法院認為國民黨作為法人，其財產權也受到保障，在沒有證據下，不能隨意推定或輕易認定當初財產是不當取得，顯示最高行政法院能遵守人民財產權保障與依法行政的立場。

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

