新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

聯合報／ 本報記者屈彥辰

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

國民黨舊中央黨部大樓案的勝訴，不僅是十一億元追徵處分的撤銷，更在法理層面上釐清核心命題：「不當黨產」的認定，須循嚴謹的法律程序與證據法則，而不是由行政機關憑空「說了算」。

行政處分的基本原則在於「證據說話」。黨產會在過去幾年的運作中，常予人「先射箭再畫靶」的觀感。在本案中，最高行政法院明確指出，黨產會對於國民黨是否以「交易時顯不相當之對價」取得土地建物，並未能做出合理的釋明與舉證。

行政機關指稱民間組織的資產具備「不當性」，即便對象為政黨法人，仍不能僅憑歷史背景的「概括性懷疑」就判定其違法，應拿出符合當時時空環境、具體的市場行情比照，又或是估價數據或對價不對等的證據。若行政機關能繞過這些實質審查，不當黨產處理條例就是威權式的清算惡法，而非促進轉型正義的法規。

因此，此次最高行政法院的判決，具備幾項法律意義：一是尊重法律安定性，許多財產取得發生於數十年前，若當時皆符合法規，行政機關在多年後欲推翻法律現狀，必須有極高的證明門檻；二為反對行政擴權，此判決提醒了黨產會，行政處分若缺乏嚴謹的事實基礎，在司法審查面前終將潰敗；三為保護法人人格，政黨雖具政治性質，但在財產權受損時，仍受法律乃至憲法保障，不應因政治色彩遭差別對待。

轉型正義不應成為法治的例外，轉型正義之目的是為深化民主，讓過去不公義的歷史被揭露並導正。然而，「以不義手段追求公義」是法治國家的大忌。黨產會自詡正義，做法卻侵害程序正義與法治原則，無異於製造新的權力濫用。

此項判決正告社會：黨產會的每一張處分書，均須經嚴格檢驗，歷史的清算不能脫離法律的羈絆。

黨產會 轉型正義 不當黨產 國民黨 中央黨部 行政機關 行政法院 法治 憲法 憲政

相關新聞

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

