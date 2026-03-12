國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

國民黨表示，此一判決再次證明，黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。黨產會表示尚未收到判決書，暫未回應。

黨產會二○一八年七月廿四日認定，國民黨取得台北市中山南路十一號的建物，是違反政黨本質、悖於民主法治原則取得的財產，因土地已被移轉他人，原建物也被拆除而無法返還，處分從國民黨相關財產追徵價額十一億三九七二萬九九五六元。

國民黨提告請求撤銷處分。台北高等行政法院一審判國民黨敗訴，國民黨上訴；最高行政法院認為，如何計算追繳的財產價額以及認定是不當黨產，有再調查必要，廢棄原判決，發回更審。

更一審認為，國民黨購買原中央黨部的土地、建物，後來拆除原建物，一九九八年間重建為後來的建物，二○○六年賣給張榮發基金會，並在黨產條例施行後申報，土地及建物在二○一六年八月十日黨產條例公布施行當時，已屬張榮發基金會所有。

更一審判決指出，國民黨一九九○年承購土地及原建物，沒有恣意壓低價格，難認有「交易顯不相當之對價」之情，且黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當之對價」所取得，更未見敘明，撤銷處分。

黨產會上訴。最高行政法院認為，黨產條例二○一六年八月十日公布日已非政黨等申報義務人的財產者，除非有違反申報義務得推定為不當黨產外，必須是以無償或交易時顯不相當之對價方式取得，才能推定。

判決指出，國民黨原中央黨部土地及建物於黨產條例公布前，已由國民黨轉售予張榮發基金會，不屬國民黨、國民黨的附隨組織或受託管理人所有，且已依黨產條例申報。國民黨向當時的財政部國有財產局承購所支付的對價，土地部分是按國有土地地價區段加成計算標準表，以當時土地公告現值加計兩成；原建物部分，是按台北市稅捐稽徵機關查的價額計算。

法官認定，黨產會未敘明國民黨究竟是如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得土地、原建物；因此，土地及原建物不是不當黨產，黨產會不得直接經聽證程序認定為不當黨產，再對國民黨追徵價額。

合議庭認為，黨產會原行政處分於法有違，更一審撤銷原處分無違誤，維持更一審見解，駁回黨產會上訴，判國民黨勝訴，全案確定。