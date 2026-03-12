聽新聞
國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

聯合報／ 記者王聖藜鄭媁／台北報導
國民黨原中央黨部大樓經最高行政法院駁回黨產會上訴，確定並非不當黨產。圖為原址土地及建物，國民黨已轉售予張榮發基金會。記者林俊良／攝影
國民黨原中央黨部大樓經最高行政法院駁回黨產會上訴，確定並非不當黨產。圖為原址土地及建物，國民黨已轉售予張榮發基金會。記者林俊良／攝影

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

國民黨表示，此一判決再次證明，黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。黨產會表示尚未收到判決書，暫未回應。

黨產會二○一八年七月廿四日認定，國民黨取得台北市中山南路十一號的建物，是違反政黨本質、悖於民主法治原則取得的財產，因土地已被移轉他人，原建物也被拆除而無法返還，處分從國民黨相關財產追徵價額十一億三九七二萬九九五六元。

國民黨提告請求撤銷處分。台北高等行政法院一審判國民黨敗訴，國民黨上訴；最高行政法院認為，如何計算追繳的財產價額以及認定是不當黨產，有再調查必要，廢棄原判決，發回更審。

更一審認為，國民黨購買原中央黨部的土地、建物，後來拆除原建物，一九九八年間重建為後來的建物，二○○六年賣給張榮發基金會，並在黨產條例施行後申報，土地及建物在二○一六年八月十日黨產條例公布施行當時，已屬張榮發基金會所有。

更一審判決指出，國民黨一九九○年承購土地及原建物，沒有恣意壓低價格，難認有「交易顯不相當之對價」之情，且黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當之對價」所取得，更未見敘明，撤銷處分。

黨產會上訴。最高行政法院認為，黨產條例二○一六年八月十日公布日已非政黨等申報義務人的財產者，除非有違反申報義務得推定為不當黨產外，必須是以無償或交易時顯不相當之對價方式取得，才能推定。

判決指出，國民黨原中央黨部土地及建物於黨產條例公布前，已由國民黨轉售予張榮發基金會，不屬國民黨、國民黨的附隨組織或受託管理人所有，且已依黨產條例申報。國民黨向當時的財政部國有財產局承購所支付的對價，土地部分是按國有土地地價區段加成計算標準表，以當時土地公告現值加計兩成；原建物部分，是按台北市稅捐稽徵機關查的價額計算。

法官認定，黨產會未敘明國民黨究竟是如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得土地、原建物；因此，土地及原建物不是不當黨產，黨產會不得直接經聽證程序認定為不當黨產，再對國民黨追徵價額。

合議庭認為，黨產會原行政處分於法有違，更一審撤銷原處分無違誤，維持更一審見解，駁回黨產會上訴，判國民黨勝訴，全案確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

