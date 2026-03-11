影／盧秀燕率市府團隊出發訪美　讓世界看見台灣及台中

台中市長盧秀燕11日晚間率領市府團隊赴美訪問，她說此行基本上以城市外交為主，不過現在國家外在環境辛苦，所以也會盡可能的把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美之間的情誼、信任以及合作，會盡量的把台灣內部真實的聲音帶出去，同時也把美國的觀點帶回來。

盧秀燕說，最近國際情勢急遽的變動，而且非常的複雜，也因此在國際事務上要盡量的參與，而且要爭取大家的支持。總而言之，在國際上，多交朋友、廣結善緣，要讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量。

對於有媒體報導民進黨政府阻撓僑界與盧秀燕的接觸。盧秀燕說，此行特別感謝美國各界友人給予的關心和協助，現在國家外在環境的挑戰很多、非常艱鉅，在這個關鍵時刻應不分黨派、立場團結一致，只要為中華民國好、為台灣好，「我們會做該做的事情，爭取美國跟我們之間的合作，尤其是互信及交流」。

對於即將到來的國民黨台中市長黨內初選，盧秀燕表示，她對立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔深具信心，相信大家很快就會看到台中的團結。盧秀燕此行未走公務門，她經一般通關進入管制區前揮手與採訪媒體道別，她胸前別著中華民國國旗及美國國旗的友誼徽章，下方則是一個象徵燕子飛行的胸章，十分醒目。

國民黨立委羅智強、徐巧芯、羅明才、葉元之及羅廷瑋等人特別到桃園國際機場送機。羅廷瑋送上台中樂成宮的平安符，他說代表「樂觀其成」，也祝大家此行平安順利，徐巧芯則送上代表繡有「R.O.C. Forever」的帽子，希望盧秀燕可以讓中華民國跟美國的關係更加緊密，把中華民國真正的民意能發聲出去。

台中市長盧秀燕（中）今晚率市府團隊赴美訪問，出發前在桃機發表談話。記者黃仲明／攝影

盧秀燕進入管制區前揮手與採訪媒體道別，她胸前別著中華民國國旗及美國國旗的友誼徽章，下方則是一個象徵燕子飛行的胸章。記者黃仲明／攝影