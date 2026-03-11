聽新聞
影／盧秀燕率市府團隊出發訪美　讓世界看見台灣及台中

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國民黨立委羅智強、徐巧芯、羅明才、葉元之及羅廷瑋等人也特別到桃園國際機場送機，羅廷瑋送上台中樂成宮的平安符，徐巧芯則送上代表繡有「R.O.C. Forever」的帽子，希望盧秀燕把中華民國真正的民意發聲出去。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕11日晚間率領市府團隊赴美訪問，她說此行基本上以城市外交為主，不過現在國家外在環境辛苦，所以也會盡可能的把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美之間的情誼、信任以及合作，會盡量的把台灣內部真實的聲音帶出去，同時也把美國的觀點帶回來。

盧秀燕說，最近國際情勢急遽的變動，而且非常的複雜，也因此在國際事務上要盡量的參與，而且要爭取大家的支持。總而言之，在國際上，多交朋友、廣結善緣，要讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量。

對於有媒體報導民進黨政府阻撓僑界與盧秀燕的接觸。盧秀燕說，此行特別感謝美國各界友人給予的關心和協助，現在國家外在環境的挑戰很多、非常艱鉅，在這個關鍵時刻應不分黨派、立場團結一致，只要為中華民國好、為台灣好，「我們會做該做的事情，爭取美國跟我們之間的合作，尤其是互信及交流」。

對於即將到來的國民黨台中市長黨內初選，盧秀燕表示，她對立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔深具信心，相信大家很快就會看到台中的團結。盧秀燕此行未走公務門，她經一般通關進入管制區前揮手與採訪媒體道別，她胸前別著中華民國國旗及美國國旗的友誼徽章，下方則是一個象徵燕子飛行的胸章，十分醒目。

國民黨立委羅智強徐巧芯、羅明才、葉元之及羅廷瑋等人特別到桃園國際機場送機。羅廷瑋送上台中樂成宮的平安符，他說代表「樂觀其成」，也祝大家此行平安順利，徐巧芯則送上代表繡有「R.O.C. Forever」的帽子，希望盧秀燕可以讓中華民國跟美國的關係更加緊密，把中華民國真正的民意能發聲出去。

台中市長盧秀燕（中）今晚率市府團隊赴美訪問，出發前在桃機發表談話。記者黃仲明／攝影
盧秀燕進入管制區前揮手與採訪媒體道別，她胸前別著中華民國國旗及美國國旗的友誼徽章，下方則是一個象徵燕子飛行的胸章。記者黃仲明／攝影
盧秀燕進入管制區前揮手與採訪媒體道別，她胸前別著中華民國國旗及美國國旗的友誼徽章，下方則是一個象徵燕子飛行的胸章。記者黃仲明／攝影
相關新聞

6大生活津貼有望提高 行政院會明拍板

六大生活津貼有望調高？行政院會明天將審議「六大生活津貼(補助)調整規劃」。據了解，政府有意提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，但最終額度仍待行政院長卓榮泰最終拍板。

鄭銘謙指17名無期徒刑受刑人將出獄盼加速修法 朝野協商部分條文保留

防範社會重大犯罪成為關注焦點，立法院今朝野協商「刑法」及「刑法施行法」修法，法務部長鄭銘謙指出，因先前有關「撤銷假釋」憲判違憲，可能導致17位無期徒刑受刑人14日就出獄，有加速審議必要性；經朝野協商，僅部分條文達成共識，對關鍵刑期門檻仍有歧見，保留送院會處理。

【重磅快評】從主張廢死到詛咒網友 苗博雅的邏輯已死

網友近日於Threads透過AI反串北市議員苗博雅，發表「精神勝利法」系列貼文，例如「台灣有事日本有事，所以日本隊贏也算我們贏」；苗博雅對此表示，他長期遭遇換臉詐騙騷擾，提告意義不大，建議支持者直接截圖並留言「AI換臉詐騙死全家」。國民黨立委徐巧芯大酸，苗博雅主張廢死，卻詛咒網友死全家，這不是株連九族？

立院協商李貞秀立委資格無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。韓國瑜在會議結束前裁示，本案在事實跟法律皆有待釐清，李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事實查明、司法最終判決確定以前，應該尊重其立委身分與職權。

被列「台獨打手幫凶」陳舒怡接花蓮檢察長 藍營：期待更透明的司法

被中共國台辦列「台獨打手幫凶」的陳舒怡，今天接任花檢檢察長，藍營表示，就在光復鄉長林清水因馬太鞍溪溢流洪災遭起訴求處10年重刑後，新任檢察長旋即上任，「司法真的沒有顏色嗎？」花蓮人期待更透明、不受政治影響的司法體系。

不等了！軍購授權簽約 陳冠廷：3月23日排審特別條例

對於台灣對美軍購美方提供發價書草案的簽署有效期限將屆，今天剛推選出爐的民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，他輪值的3月23日第一次會議就會立刻排案審查，先行通過授權簽約。

