中選會人事案 明天投票

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭林銘翰／台北報導

立法院昨天朝野黨團協商確定，明天行使中選會委員同意權投票表決。由於民眾黨立委李貞秀的國籍爭議，未來將由中選會再認定，也讓中選會人事案受關注。

國民黨多數立委表示，還是以人選是否超然獨立及專業性為主，不會受李貞秀案影響投票情況，「一碼歸一碼，不會攪在一起」；民眾黨團則強調，一定會確保中選會的獨立性，避免中選會成為民進黨打手。

這項人事案，包括：中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義共七人。

據了解，藍營目前傾向同意「三加一」，即通過藍白推薦人選及游盈隆，但仍待黨團大會做最終決定。

至於李貞秀案是否會影響到周五投票，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「這些都是連動的」。

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

