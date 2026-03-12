中選會人事案 明天投票

立法院昨天朝野黨團協商確定，明天行使中選會委員同意權投票表決。由於民眾黨立委李貞秀的國籍爭議，未來將由中選會再認定，也讓中選會人事案受關注。

國民黨多數立委表示，還是以人選是否超然獨立及專業性為主，不會受李貞秀案影響投票情況，「一碼歸一碼，不會攪在一起」；民眾黨團則強調，一定會確保中選會的獨立性，避免中選會成為民進黨打手。

這項人事案，包括：中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義共七人。

據了解，藍營目前傾向同意「三加一」，即通過藍白推薦人選及游盈隆，但仍待黨團大會做最終決定。

至於李貞秀案是否會影響到周五投票，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「這些都是連動的」。