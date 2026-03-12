李貞秀立委資格朝野無共識 韓國瑜裁示：司法判定前尊重其職權

針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。韓國瑜在會議結束前裁示，本案的事實跟法律皆有待釐清，李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事實查明、司法最終判決確定以前，應該尊重其立委身分與職權。

立法院八個常設委員會昨天選舉召委，藍綠黨團分別推派立委廖先翔、李柏毅擔任內政委員會召委。廖先翔私下受訪時表示，只要李貞秀的立委資格沒有因為任何法定程序被取消，將會確保李貞秀的權益；至於李貞秀如何質詢部會官員，他還要再詢問立法院秘書長周萬來的意見，「到時候見招拆招」。

李柏毅受訪時則說，希望朝野協商能夠做出一個比較好的方案，同時也尊重行政部門在這段時間的發言；到底李貞秀是否適合擔任立委，又或者在內政委員會有太多機密文件，未來將進一步與行政院、韓國瑜協商討論。

昨天下午協商時，內政部長劉世芳表示，根據現行國籍法第廿條規定，李貞秀應該在就職或到職前一天出具放棄外國國籍申請書；立委的解職機關在立院，內政部已三度致函立法院秘書長、中選會及陸委會，「目前我們還是沒有收到李貞秀提報放棄中華人民共和國國籍的任何證明」，內政部認定其無法依照規定擔任立委。

陸委會主委邱垂正表示，李貞秀直到二○二五年三月才繳交喪失中國大陸戶籍證明，而李貞秀在二○二三年底被提名不分區，當下也並未提出喪失中國大陸戶籍證明，「政府依法行政，在法律上並無任何爭議」。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，李貞秀參選資格獲得中選會審查通過，也在大法官面前完成宣誓就職程序；如果民進黨認為法律有漏洞，那就應該修法。

民眾黨團總召陳清龍則認為，李貞秀的相關爭議是政治操作。