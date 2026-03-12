聽新聞
李貞秀立委資格朝野無共識 韓國瑜裁示：司法判定前尊重其職權

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋劉懿萱蔡晉宇／台北報導
民眾黨不分區陸配立委李貞秀因國籍遭民進黨質疑資格，面對媒體堵訪，一度比起噤聲手勢，表達不方便受訪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨不分區陸配立委李貞秀因國籍遭民進黨質疑資格，面對媒體堵訪，一度比起噤聲手勢，表達不方便受訪。記者潘俊宏／攝影

針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。韓國瑜在會議結束前裁示，本案的事實跟法律皆有待釐清，李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事實查明、司法最終判決確定以前，應該尊重其立委身分與職權。

立法院八個常設委員會昨天選舉召委，藍綠黨團分別推派立委廖先翔、李柏毅擔任內政委員會召委。廖先翔私下受訪時表示，只要李貞秀的立委資格沒有因為任何法定程序被取消，將會確保李貞秀的權益；至於李貞秀如何質詢部會官員，他還要再詢問立法院秘書長周萬來的意見，「到時候見招拆招」。

李柏毅受訪時則說，希望朝野協商能夠做出一個比較好的方案，同時也尊重行政部門在這段時間的發言；到底李貞秀是否適合擔任立委，又或者在內政委員會有太多機密文件，未來將進一步與行政院、韓國瑜協商討論。

昨天下午協商時，內政部長劉世芳表示，根據現行國籍法第廿條規定，李貞秀應該在就職或到職前一天出具放棄外國國籍申請書；立委的解職機關在立院，內政部已三度致函立法院秘書長、中選會及陸委會，「目前我們還是沒有收到李貞秀提報放棄中華人民共和國國籍的任何證明」，內政部認定其無法依照規定擔任立委。

陸委會主委邱垂正表示，李貞秀直到二○二五年三月才繳交喪失中國大陸戶籍證明，而李貞秀在二○二三年底被提名不分區，當下也並未提出喪失中國大陸戶籍證明，「政府依法行政，在法律上並無任何爭議」。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，李貞秀參選資格獲得中選會審查通過，也在大法官面前完成宣誓就職程序；如果民進黨認為法律有漏洞，那就應該修法。

民眾黨團總召陳清龍則認為，李貞秀的相關爭議是政治操作。

周萬來 劉世芳 李柏毅 李貞秀 韓國瑜 陸委會

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

