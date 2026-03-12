聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕率團赴美訪問 多名國民黨籍立委送機

中央社／ 桃園機場11日電

台中市長盧秀燕今晚率團赴美訪問，她表示，會把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美間情誼、信任及合作，而多名國民黨籍立法委員也到桃園國際機場送機。

盧秀燕率領市府首長訪問團，於11日到21日訪美，行程以美東為主，走訪5州9個行政區，包括波士頓、紐約、華府等，希望深化城市交流、鞏固及增進台美情誼等，並拜訪姊妹市及美國聯邦眾議員、與僑界交流，同時與北美洲台灣商會聯合總會簽合作備忘錄。

盧秀燕晚間10時抵達桃園國際機場，她接受媒體聯訪表示，這次美國行基本上以城市外交為主，不過，現在國家外在環境辛苦，訪團會儘可能把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美間情誼、信任及合作，會儘量把台灣內部真實聲音帶出去，也帶回美國觀點。

盧秀燕指出，最近國際情勢急遽變動且非常複雜，因此「在國際事務上，我們要儘量的參與，而且要爭取大家的支持」。總而言之，在國際上多交朋友、廣結善緣，要讓世界看見台灣的重要性以及台中的力量。

對於有媒體報導民進黨政府阻撓僑界與盧秀燕的接觸。盧秀燕說，此行特別感謝美國各界友人給予的關心協助，現在國家外在的環境挑戰很多、非常艱鉅，在此關鍵時刻應不分黨派、立場團結一致，只要為中華民國好、為台灣好，「我們會做該做的事情，爭取美國跟我們之間的合作」，尤其是互信及交流。

對於即將到來的國民黨台中市長黨內初選，盧秀燕表示，她對立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔深具信心，相信大家很快就會看到台中的團結。

有多名國民黨籍立委也特別到桃園國際機場送機，有的送上平安符、也有送上寫有「ROC Forever」的帽子，希望盧秀燕可以讓中華民國跟美國的關係更加緊密，把中華民國真正的民意能發聲出去。

江啟臣 波士頓 美國

延伸閱讀

率團參訪台中市 高虹安：與盧秀燕是互相支持的夥伴

高虹安率團參訪台中 盧秀燕相迎展開市政交流

陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

江啟臣開北屯見面會 藍營民代相挺

相關新聞

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

國民黨中央黨部案 民進黨團：舉證問題 非對黨產翻案

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。眾多國民黨立委批評，這證明黨產會諸多指控禁不起司法檢驗，呼籲執政黨放下；民眾黨立法院黨團強調，台灣是法治國家，除依法行政也要尊重法院判決，是最基本原則；民進黨團則說，這是個別案件舉證問題，並非對黨產問題的歷史翻案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。