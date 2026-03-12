聽新聞
觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
立法院昨舉行朝野協商，民進黨團總召蔡其昌（中）出席協商會議。記者潘俊宏／攝影
立法院昨舉行朝野協商，民進黨團總召蔡其昌（中）出席協商會議。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

立法院八個常設委員會，各有二席召委，本屆因立委結構及「藍白合作」，朝野達成的默契就是由藍綠各自推舉出一人，藍再視情況讓禮讓白營一席；至於藍綠內部各自協調部分，往往都在選舉召委前一周就敲定。像昨天都已到了選舉時間，在野黨立委全坐在衛環委員會乾等，卻不見民進黨立委人影、甚至人選還在喬的尷尬情況，近年未曾出現。

過去在「老柯」領軍時代，綠營立委搶當召委固然也時有所聞，但柯建銘總會居中調和鼎鼐，有個大家都能接受的結果；不像這回，綠營內部召委之爭「開天窗」，內部矛盾檯面化之後，蔡其昌才出面協調。外界不免質疑：民進黨團內是否「沒大人」了？

蔡其昌除了民進黨團總召，也身兼中華職棒大聯盟會長；他在接任總召後，鮮少談及政治議題，社群媒體發文也都以棒球議題居多。本該是協調召委選舉的時候，蔡也因為世界棒球經典賽在日本，雖暫時遠離政治紛擾，卻也沒能在第一時間解決黨內紛爭。

蔡其昌擔任中職會長，以「蔡總機」服務球迷自居，但隨著經典賽中華隊賽程結束，「蔡總機」如今已多了「蔡總召」的身分，也該面對現實了。政治的本質終究與棒球不同，勢必要處理更多衝突與對立，甚至「比棒球還難」，蔡總召的挑戰才剛開始。

相關新聞

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵十一億元，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，「不當黨產條例」本就是一部不公不義的惡法，打著正義的名號遂行鬥爭國民黨的惡行，把國民黨打成一窮二白，而民進黨壟斷各種資源吃香喝辣，造成政黨競爭極大的不公平。

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵十一億元。國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴。學者表示，黨產會應該沒法再以此來鬥爭及清算國民黨的財產；另有「國發院（革實院）案」，若法院仍採本案態度，國民黨在該案也可能會勝訴。

