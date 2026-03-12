觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

立法院八個常設委員會，各有二席召委，本屆因立委結構及「藍白合作」，朝野達成的默契就是由藍綠各自推舉出一人，藍再視情況讓禮讓白營一席；至於藍綠內部各自協調部分，往往都在選舉召委前一周就敲定。像昨天都已到了選舉時間，在野黨立委全坐在衛環委員會乾等，卻不見民進黨立委人影、甚至人選還在喬的尷尬情況，近年未曾出現。

過去在「老柯」領軍時代，綠營立委搶當召委固然也時有所聞，但柯建銘總會居中調和鼎鼐，有個大家都能接受的結果；不像這回，綠營內部召委之爭「開天窗」，內部矛盾檯面化之後，蔡其昌才出面協調。外界不免質疑：民進黨團內是否「沒大人」了？

蔡其昌除了民進黨團總召，也身兼中華職棒大聯盟會長；他在接任總召後，鮮少談及政治議題，社群媒體發文也都以棒球議題居多。本該是協調召委選舉的時候，蔡也因為世界棒球經典賽在日本，雖暫時遠離政治紛擾，卻也沒能在第一時間解決黨內紛爭。

蔡其昌擔任中職會長，以「蔡總機」服務球迷自居，但隨著經典賽中華隊賽程結束，「蔡總機」如今已多了「蔡總召」的身分，也該面對現實了。政治的本質終究與棒球不同，勢必要處理更多衝突與對立，甚至「比棒球還難」，蔡總召的挑戰才剛開始。