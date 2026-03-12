立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍

購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

國防部長顧立雄昨天下午即隨即拜會朝野三黨黨團，向各黨團幹部簡報說明行政院版軍購特別條例草案，並爭取各黨支持授權行政院與美方先行簽署發價書。據了解，國防部昨在拜會藍白黨團時，要求加入海馬士多管火箭與反裝甲型無人機飛彈二項，等於期盼立院同意授權五項軍售案，朝野今天也將對此討論。

政院版草案 國內採購曝光

政院版特別軍購案在國內採購的部分項目也曝光，依據國防部先前說法約有三千五百億元屬於國內採購，其中，由中科院研發的武器總共三項：強弓防空飛彈，共編列三六一億元；銳鳶二型無人機，共編列一六八億元；攻擊型無人艇，共編列二八○億元。合計總金額八○九億元，占院版預算的百分之七點二。

陳冠廷表示，對美軍購中，美方提供發價書草案的簽署有效期限將屆，他輪值就會立刻排案審查，先行通過授權簽約。

立法院八個常設委員會昨天選出召委，各委員會皆以推舉方式產生，財政委員會召委為國民黨立委李彥秀、民進黨立委吳秉叡；交通委員會召委為國民黨立委黃健豪、民進黨立委林俊憲；司法及法制委員會為國民黨立委翁曉玲、民進黨立委莊瑞雄。內政委員會召委為國民黨立委廖先翔、民進黨立委李柏毅；教育及文化委員會召委為國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委伍麗華；經濟委員會召委為民眾黨洪毓祥、民進黨立委邱志偉；衛環委員會召委為國民黨立委盧縣一、民進黨立委林月琴。

因應軍購條例草案付委審查，朝野都重兵部署外交及國防委員會。值得注意的是，立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣本屆原本都被安排在外交及國防委員會，但這次只剩韓國瑜留在該委員會、江啟臣則轉去司法委員會。據了解，國民黨主席鄭麗文早在春節連假前，就協調韓國瑜、江啟臣移出國防外交委員會，並欽點國民黨立委牛煦庭、黃建賓加入，更請託馬文君續任召委，不容軍購特別條例草案在委員會審查階段出現閃失，而最後考量立法院長有負責接待外賓責任的慣例，且表決人數夠，因此將韓國瑜繼續留在外交及國防委員會。

昨天推舉召委過程中，衛環委員會爆出插曲。國民黨推舉立委盧縣一出任，但民進黨人選卻遲遲喬不定；據了解，表態爭取擔任召委的民進黨立委陳瑩，因下半年要參選台東縣長，但召委需花較長時間在國會，黨內部分立委並不支持，兩方僵持不下，直到開會一小時後，經民進黨團總召蔡其昌居中協調，才確定由立委林月琴擔任。

六大津貼提高 政院今拍板

記者黃婉婷／台北報導

因應立法院新會期，行政院昨公布優先法案及預算案逾五十案，包括政院版財劃法修正草案、今年度中央政府總預算案，以及軍購特別條例草案與特別預算案都被列為優先，並納入防敵對勢力滲透的陸空海軍刑法、國安法等國安法案。

此外，行政院會今天將審議「六大生活津貼（補助）調整規畫」。據了解，政府有意提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，各項津貼都將提高，整體新增預算上看百億元，最終額度待行政院長卓榮泰拍板。