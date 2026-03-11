快訊

6大生活津貼有望提高 行政院會明拍板

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
衛福部。圖／聯合報系資料照

六大生活津貼有望調高？行政院會明天將審議「六大生活津貼(補助)調整規劃」。據了解，政府有意提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，但最終額度仍待行政院長卓榮泰最終拍板。

行政院今年初接連提出老農津貼、國民年金修法，目前正送交立法院審議中。卓揆當時指出，未來將持續依照「照顧國民生活」、「保護弱勢生計」、「兼顧國家財政」等三原則，檢視連動的各項福利津貼與補助，建構更完整的福利制度。

根據行政院公開議程，衛福部明天將赴行政院會報告「六大生活津貼(補助)調整規劃」。據悉，各項津貼都朝提高給付的方向前進，也將有配套修法，整體新增預算上看百億元。

所謂六大生活津貼，包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、弱勢兒少生活扶助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼。

