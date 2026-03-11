6大生活津貼有望提高 行政院會明拍板

被中共國台辦列「台獨打手幫凶」的陳舒怡，今天接任花檢檢察長，藍營表示，就在光復鄉長林清水因馬太鞍溪溢流洪災遭起訴求處10年重刑後，新任檢察長旋即上任，「司法真的沒有顏色嗎？」花蓮人期待更透明、不受政治影響的司法體系。

2026-03-11 17:57