鄭銘謙指17名無期徒刑受刑人將出獄盼加速修法 朝野協商部分條文保留

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，針對「中央選舉委員會人事同意權」案，「中華民國刑法部分條文修正草案」及「中華民國刑法施行法第七條之二、第七條之三及第七條之四條文修正草案」案，「李貞秀委員立法委員身分認定」相關事宜做協商。記者潘俊宏／攝影
防範社會重大犯罪成為關注焦點，立法院今朝野協商「刑法」及「刑法施行法」修法，法務部長鄭銘謙指出，因先前有關「撤銷假釋」憲判違憲，可能導致17位無期徒刑受刑人14日就出獄，有加速審議必要性；經朝野協商，僅部分條文達成共識，對關鍵刑期門檻仍有歧見，保留送院會處理。

立法院長韓國瑜今天下午主持朝野協商，處理「刑法」及「刑法施行法」部分條文修正草案，行政部門聚焦「113年憲判字第2號」，盼立院加速審議；在野黨團則不滿行政部門，直到法庭規定快屆滿才收到法務部提出的修法草案，壓縮審議時間，未來應該提早。

鄭銘謙指出，憲法法庭認定「無期徒刑撤銷假釋後，不分原因與情節輕重一律執行20或25年」違憲，自憲判日起兩年後失效，恐怕有釋放犯人的風險，矯正署粗估，在本月14日就有17位因無期徒刑撤銷假釋的受刑人因此出獄，總計無期徒刑撤假的服刑者仍有214人，有加速立法的必要性。

鄭銘謙說明，行政院與司法院的「刑法」第78條之1與第79條之1修法版本明定，若再犯行5年以下罪刑或僅違反保護管束，須再執行10年後才能再申請假釋；若再犯較嚴重超過5年罪行，則須再執行15年或20年後才可申請假釋。

國民黨主張，應採更嚴格標準，若無期徒刑假釋後再犯1年以下有期徒刑，仍須再執行10年才能申請假釋；再犯1年以上、未滿5年罪行，門檻提高至15年；再犯5年以上有期徒刑或無期徒刑，則須再執行25年才可申請假釋。民眾黨團則是採將行政院版，並將5年以下改為3年以下，並重新設定不同年限門檻。

民進黨立法院黨團則說，憲判重點在「比例原則」，無期徒刑撤銷假釋原因可能包括再犯重罪、再犯輕罪或違反保護管束等情形，情節差異非常大；設計再次申請假釋門檻時，應考量實務情況，避免過於僵化單一標準。

協商結論則指出，刑法第63條之1不予增訂、第77條不予修正，維持現行條文；第78條之1及第79條之1，因各黨團版本仍有差異，均保留送院會處理；第78條之2照行政院、司法院提案內容通過。「刑法施行法」第7條之2照協商內容通過，第7條之3保留送院會處理、第7條之4不予增訂。

