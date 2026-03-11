聽新聞
原國民黨中央黨部案黨產會敗訴 民進黨團：尊重司法

中央社／ 台北11日電
國民黨中央黨部原大樓。聯合報系記者林俊良／攝影
國民黨中央黨部原大樓。聯合報系記者林俊良／攝影

黨產會針對國民黨出售舊中央黨部大樓追徵新台幣11億餘元，國民黨興訟請求撤銷處分，台北高等行政法院認為黨產會未說明對價不當是如何認定，判國民黨勝訴。黨產會提起上訴，二審今天駁回確定。民進黨團幹事長莊瑞雄說，尊重司法。

莊瑞雄今天透過民進黨立法院黨團群組發文表示，針對今天最高行政法院判決，民進黨團尊重司法，但社會也看得很清楚，這只是個別案件在舉證與法律認定上的問題，並不是對整體黨產問題的歷史翻案。

莊瑞雄說，國民黨過去在威權體制下，長期存在黨國不分、以黨竊取國家資源、混用的情況，這是歷史事實，也是台灣推動轉型正義的原因。

莊瑞雄指出，如果國民黨真的認為自己所有黨產都沒有問題，就請全面公開黨產來源、接受社會檢驗，單一判決不可能替整個威權歷史洗白。

立院協商李貞秀立委資格無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

李貞秀身分協商無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

李貞秀案無共識 判決確定前仍是立委

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

國民黨中央黨部案 民進黨團：舉證問題 非對黨產翻案

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。眾多國民黨立委批評，這證明黨產會諸多指控禁不起司法檢驗，呼籲執政黨放下；民眾黨立法院黨團強調，台灣是法治國家，除依法行政也要尊重法院判決，是最基本原則；民進黨團則說，這是個別案件舉證問題，並非對黨產問題的歷史翻案。

