【重磅快評】從主張廢死到詛咒網友 苗博雅的邏輯已死

聯合報／ 聯合報／主筆室
網友近日於Threads透過AI反串北市議員苗博雅；苗博雅表示他長期遭遇換臉詐騙騷擾，提告意義不大，建議支持者直接截圖並留言「AI換臉詐騙死全家」。記者曾原信／攝影
網友近日於Threads透過AI反串北市議員苗博雅，發表「精神勝利法」系列貼文，例如「台灣有事日本有事，所以日本隊贏也算我們贏」；苗博雅對此表示，他長期遭遇換臉詐騙騷擾，提告意義不大，建議支持者直接截圖並留言「AI換臉詐騙死全家」。國民黨立委徐巧芯大酸，苗博雅主張廢死，卻詛咒網友死全家，這不是株連九族？

問題其實不在反串，而在回應與態度。網路世界的反串文化早已見怪不怪，尤其對政治人物更是常態。有人冒名發文、故意模仿語氣，可能是嘲諷、也是一種政治操作；政治人物可以澄清或提告，甚至幽默反擊，苗博雅的選擇卻是仇恨動員，附上「AI換臉詐騙死全家」的詛咒式口號，還調侃說「防止更多人受騙，功德無量」。這句話出自一位長期主張廢死的政治人物，心態格外荒謬。

多年來，苗博雅一直是廢死論述的堅定支持者，主張即使犯下重大罪行的人，也不應被國家以制度性手段剝奪生命。這套論述的核心精神是，生命權不可被任意剝奪，刑罰不應以報復為目的。但面對一個反串帳號，苗博雅卻鼓勵支持者惡毒留言報復，從廢死到咒死的大反轉，苗博雅的邏輯已死。

更諷刺的是，這句話還帶有濃厚的連坐意味。民主法治最基本的原則就是罪責自負，所謂「個人造業個人擔」，但苗博雅「死全家」的情緒性咒罵，恰恰就是最典型的株連語言。徐巧芯質疑，平常講人權、反對死刑，結果遇到網路反串到自己，卻直接把他人的整個家族拖下水。這種政治姿態的反差，簡直就是一場網路現形記，這種危機處理，反而讓自己陷入更大危機。

苗博雅支持者或許會辯稱，那只是網路用語的情緒發洩，並非真的叫別人去死。問題是，當一名政治人物長期以「價值」作為政治資產，就不應一邊用高道德標準批評對手，一邊又用最負面情緒的詛咒語言回擊。這不是政治攻防，而是價值錯亂。

這件事也顯示網路社群危機，政治人物習慣用動員粉絲的方式處理輿論危機，與其冷靜澄清，不如先發起攻勢；與其釐清真假，不如先集體出征。尷尬的是，反串帳號的目的本來就是挑釁與嘲諷，一旦當事人情緒失控、口無遮攔，反而正中對方下懷；苗博雅的反應宛如一場錯誤示範，反串者只需丟中一顆小石子，當事人就會自己掀起滔天巨浪，捲入更多的風波和危機。

在社群時代，政治人物的每一則貼文或回文都可能變成公共考題。這次的考題很簡單，一個長期主張廢死的人，能不能用「死全家」當作網路動員口號？苗博雅已經給出了答案，只是這個答案，恐怕不是他原本想得分的那一題。

廢死 苗博雅

