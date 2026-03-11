快訊

立院協商李貞秀立委資格無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
立法院長韓國瑜（左）今天召集黨團協商，民眾黨團總召陳清龍（右）出席協商會議。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（左）今天召集黨團協商，民眾黨團總召陳清龍（右）出席協商會議。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。韓國瑜在會議結束前裁示，本案在事實跟法律皆有待釐清，李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事實查明、司法最終判決確定以前，應該尊重其立委身分與職權。

韓國瑜今天下午召集黨團協商，研商中選會委員人事同意權案、刑法部分條文修正草案及「李貞秀委員立法委員身分認定」相關事宜。內政部劉世芳在會中表示，根據現行國籍法第20條規定，李貞秀應該在就職或到職前1天出具放棄外國國籍申請書。

劉世芳說明，立委的解職機關在立法院，內政部已經三度致函立法院秘書長、中選會及陸委會，「目前為止，我們還是沒有收到李貞秀提報放棄中華人民共和國國籍的任何證明」，內政部認定其無法依照規定擔任立委。

陸委會主委邱垂正表示，儘管李貞秀1999年就在台灣設籍，然而直到2025年3月才繳交喪失中國大陸戶籍證明，因此認定其過去從未提出任何註銷戶籍證明文件，而李貞秀在2023年底被提名為不分區立委候選人，當下也並未提出喪失中國大陸戶籍證明，顯示其並未完成身分轉換程序，「政府依法行政，法律上並無任何爭議」。

中選會代理主委吳榮輝則說，中選會依法遞補民眾黨6名立委，如果發現有現任立委自始資格就有問題，未來將再交由新成立的委員會審議討論。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，此案並非朝野黨團的問題，而是韓國瑜應該要傷腦筋，民進黨團對任何個人沒有意見，自己事前也完全不認識李貞秀，不過現行法律已經明文規定，對於國家忠誠義務怎麼處理，現在需要立法院長發揮智慧，而其實文件拿出來就很清楚。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，李貞秀的參選資格獲得中選會審查通過，而且也在大法官面前完成宣誓就職程序，多年來政府都認可其公民身分，參政權自然就應該要受到保護，如果民進黨認為法律有漏洞，那就應該透過修法加以解決，而不是在當事人依法遞補後才進行政治追殺。

民眾黨團總召陳清龍說，感謝韓國瑜保護每一位立委，「我記得院長公開說過，保證每一位立委的問政，這是院長的天職，民眾黨團表達感謝」。

陳清龍認為，李貞秀的相關爭議，完全就是政治操作，既然經過資格審查成為合格候選人，中選會過去也有依法頒發當選證書，況且本人也在大法官面前宣誓就職、效忠中華民國，「李貞秀已經完成所有法定程序，就是一個合格合法的立委」。

韓國瑜聽取各方意見後裁示，本次協商無法達成共識，本案在事實跟法律都有尚待釐清之處，既然李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事證查明、司法最終判決確定以前，「其立委身分及職權身分應該予以尊重」。

