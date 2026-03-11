被列「台獨打手幫凶」陳舒怡接花蓮檢察長 藍營：期待更透明的司法

被中共國台辦列「台獨打手幫凶」的陳舒怡，今天接任花檢檢察長，藍營表示，就在光復鄉長林清水因馬太鞍溪溢流洪災遭起訴求處10年重刑後，新任檢察長旋即上任，「司法真的沒有顏色嗎？」花蓮人期待更透明、不受政治影響的司法體系。

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災案，近日偵結，以過失致死、廢弛職務等罪起訴林清水，求刑10年，遭藍營民代質疑「辦地方不辦中央」，國民黨地方人士今天獲知陳舒怡接任花檢檢察長，議論紛紛，覺得時機有些敏感。

國民黨縣議會黨團發言人吳建志說，司法當然有權偵辦案件，也有責任追究違法行為，但司法的根本來自人民的信任。花蓮是一個政治高度敏感的地方，每次司法動作，都會被鄉親放大檢視，當地方政治對立升高，人民想問一個最簡單也最核心的問題「司法真的沒有顏色嗎？」

吳建志說，近年在賴清德總統執政下，「司法是否政治化」早已成為社會反覆討論的議題，愈來愈多民眾質疑司法是否能真的做到完全中立？陳舒怡接任檢察長象徵一個新的開始，花蓮人期待一個更透明、更一致，更不受政治風向影響的司法體系。