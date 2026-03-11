不等了！軍購授權簽約 陳冠廷：3月23日排審特別條例

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國防委員會由國民黨立委馬文君（右）與民進黨立委陳冠廷（左）擔任召委。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國防委員會由國民黨立委馬文君（右）與民進黨立委陳冠廷（左）擔任召委。記者潘俊宏／攝影

對於台灣對美軍購美方提供發價書草案的簽署有效期限將屆，今天剛推選出爐的民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，他輪值的3月23日第一次會議就會立刻排案審查，先行通過授權簽約。

至於國防特別條例及軍購條例，立法院會交付外交及國防委員會與財政委員會聯席審查，馬文君說，因為今天剛產生召委，是否會很迅速排案還要再討論，必要時會盡速安排。陳冠廷也說，如果召委馬文君沒有先排案審查，他就會趕快來審查。

根據馬文君本周、下周擔任外交及國防委員會召委的議程安排，並無排同意授權簽約幾項軍購相關議案，由陳冠廷在3月23日排審機會高。陳冠廷表示，國會是民主政治的重要場域，應承擔國家安全把關與政策推進的責任。面對中國持續升高的軍事壓力，朝野更需要以國家利益為優先，盡速推動必要的國防投資與制度改革，展現台灣守護民主自由的共同意志。

美軍 特別條例 馬文君

