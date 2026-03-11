快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

立院協商無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定 13日院會處理

中央社／ 台北11日電

立法院今天舉行黨團協商，討論刑法攸關無期徒刑假釋經撤銷者的殘餘刑期執行相關修法，朝野贊同修法方向，但對於如何設定級距，無法達成共識，全案將於13日的立法院會處理。

憲法法庭民國113年3月15日做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行20年或25年的固定殘刑，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，部分違憲。判決也表示，86年修法及94年修法的刑法79條之1第5項規定，於判決宣示之日起屆滿2年時失效。

行政院、司法院114年12月提出中華民國刑法及刑法施行法修法版本，送立法院審議，內容包括經撤銷假釋無期徒刑受刑人，於執行原無期徒刑一定期間得報請假釋的規定，以勵自新。

朝野黨團3月6日協商後，決定將本案從立法院司法及法制委員會抽出逕付二讀，由立法院長韓國瑜召集協商。

立法院今天舉行黨團協商，朝野黨團代表認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對於執行殘餘刑期的級距，意見不一，例如無期徒刑受刑人在假釋期間犯罪，如果被判1年或3年或是5年以下的有期徒刑，要坐10年的牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，此案一定要在3月14日前完成三讀，2年的事情要立法院2天內解決，國民黨團很著急，立法院也願意全力協助修法，如果無共識，就送院會處理，大家各自提出版本對人民負責。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌表示，要把破洞補起來，而朝野所提版本都是補破洞的方式之一，對他來說，盡速讓法案三讀修正通過，讓社會沒有恐慌、趕快解決問題，才是重中之重。

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，民眾黨團非常願意解決問題，也站在社會普遍性看法及比例原則下，提出修正動議。

朝野歷經1小時左右的討論，同意部分條文不修正或不增訂，也有條文按照行政院、司法院提案內容通過，而關鍵的刑法第78條之1等條文保留，送院會處理。

協商結論提到，本案於13日立法院會處理中選會同意權案前進行處理。韓國瑜協商時也提及，院會處理前，請法務部運用有限時間跟各黨團溝通。

傅崐萁 韓國瑜 法制委員會

延伸閱讀

李貞秀案無共識 判決確定前仍是立委

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

立院協商李貞秀立委資格「會無法處理？」 劉世芳：沒有萬一

政院將總預算財劃法國安修法等列優先 盼立院速審議

相關新聞

TVBS民調／三黨滿意度均未破四成 破五成民眾不信任執政黨

政壇經歷大罷免、中央政府總預算案、不副署等議題，朝野對立態勢明顯。TVBS民意調查中心今日公布政黨形象及立委滿意度民調，調查顯示，民眾對民進黨、國民黨及民眾黨滿意度均未超過四成；信任度方面，更有超過五成民眾認為執政黨不值得信任，國民黨信任度為43％，為三黨中最高。

被列「台獨打手幫凶」陳舒怡接花蓮檢察長 藍營：期待更透明的司法

被中共國台辦列「台獨打手幫凶」的陳舒怡，今天接任花檢檢察長，藍營表示，就在光復鄉長林清水因馬太鞍溪溢流洪災遭起訴求處10年重刑後，新任檢察長旋即上任，「司法真的沒有顏色嗎？」花蓮人期待更透明、不受政治影響的司法體系。

不等了！軍購授權簽約 陳冠廷：3月23日排審特別條例

對於台灣對美軍購美方提供發價書草案的簽署有效期限將屆，今天剛推選出爐的民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，他輪值的3月23日第一次會議就會立刻排案審查，先行通過授權簽約。

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

立法院新會期展開，行政院今天公布優先法案，政院版財政收支劃分法修正案、今年度中央政府總預算案，以及強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例與預算案都被視為重中之重，另納入防敵對勢力滲透的陸空海軍刑法、國安法等國安法案，呼籲行政立法攜手合作。

立院協商李貞秀立委資格「會無法處理？」 劉世芳：沒有萬一

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，立法院長韓國瑜今針對其立法委員身分認定召集黨團協商。內政部長劉世芳會前受訪表示，目前為止，沒有收到「李貞秀女士」提出所謂放棄其他國籍的證明 ，應自始自終都無效。至於若協商無共識，劉強調，「沒有萬一」，既然是協商，還是有前例可循。

媒體經驗豐富 林楚茵接任民進黨新任發言人

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人。賴總統表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。