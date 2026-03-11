立院協商無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定 13日院會處理

立法院今天舉行黨團協商，討論刑法攸關無期徒刑假釋經撤銷者的殘餘刑期執行相關修法，朝野贊同修法方向，但對於如何設定級距，無法達成共識，全案將於13日的立法院會處理。

憲法法庭民國113年3月15日做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行20年或25年的固定殘刑，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，部分違憲。判決也表示，86年修法及94年修法的刑法79條之1第5項規定，於判決宣示之日起屆滿2年時失效。

行政院、司法院114年12月提出中華民國刑法及刑法施行法修法版本，送立法院審議，內容包括經撤銷假釋無期徒刑受刑人，於執行原無期徒刑一定期間得報請假釋的規定，以勵自新。

朝野黨團3月6日協商後，決定將本案從立法院司法及法制委員會抽出逕付二讀，由立法院長韓國瑜召集協商。

立法院今天舉行黨團協商，朝野黨團代表認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對於執行殘餘刑期的級距，意見不一，例如無期徒刑受刑人在假釋期間犯罪，如果被判1年或3年或是5年以下的有期徒刑，要坐10年的牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，此案一定要在3月14日前完成三讀，2年的事情要立法院2天內解決，國民黨團很著急，立法院也願意全力協助修法，如果無共識，就送院會處理，大家各自提出版本對人民負責。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌表示，要把破洞補起來，而朝野所提版本都是補破洞的方式之一，對他來說，盡速讓法案三讀修正通過，讓社會沒有恐慌、趕快解決問題，才是重中之重。

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，民眾黨團非常願意解決問題，也站在社會普遍性看法及比例原則下，提出修正動議。

朝野歷經1小時左右的討論，同意部分條文不修正或不增訂，也有條文按照行政院、司法院提案內容通過，而關鍵的刑法第78條之1等條文保留，送院會處理。

協商結論提到，本案於13日立法院會處理中選會同意權案前進行處理。韓國瑜協商時也提及，院會處理前，請法務部運用有限時間跟各黨團溝通。