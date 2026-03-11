政院版軍購特別預算 含中科院809億強弓及無人載具

快訊

中央社／ 台北11日電

立法院會日前將行政院、國民黨團及民眾黨團的國防特別條例草案併案付委。針對政院版本（8年、1.25兆元），國防部今天向各黨團說明，有關中科院預算809億元、占7.2%，除銳二無人機、自殺無人艇量產案，亦含強弓飛彈量產案（361億元）。

立法院會6日將政院版（8年新台幣1兆2500億元）、國民黨團版（3800億元+N）及民眾黨團版（4000億元）國防特別條例草案併案付委審查。

國防部今天向立法院三個黨團說明，國家中山科學研究院於特別預算中，規劃執行三項關鍵國內委製量產案（預算809億元、占特別預算額度7.2%），包括「陸基中層反戰術彈道飛彈系統」、「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」、「小型自殺無人艇」籌獲。

國防部強調，上述三項計畫對於不對稱防衛戰力形成具急迫性、並能維持前海空戰力提升計畫所建立國防供應鏈能量，屬美方同意技術移轉、共同合作在台生產項目，且符合國民黨「多層拒止、精準打擊、分散存活、快速決策」之防衛體系建置目標，建議應採「外購與國內委製並進」方式，納入國防韌性特別預算編列。

國防部說明，「陸基中層反戰術彈道飛彈系統」為強弓飛彈量產案、金額361億元，屬多層拒止的最外層、攔截高度達70公里，可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標。相較於愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案主動相列AESA雷達看得更高、更遠、更精準；成為台灣防空飛彈系統整合運作關鍵感測前沿，現已完成作戰測評並可量產。

「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」為銳二無人機量產案、金額168億元，是目前同類無人機中，唯一具備不同任務酬載彈性及短場自主起降功能，可發揮一機多用韌性，依據任務酬載不同，可執行海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等多功任務，提升不對稱作戰的效益。

「小型自殺無人艇」為無人艇量產案、金額280億元。針對高價有人艦艇造艦計畫，無人艇建造成本相對低廉，有利國內造船產業技術提升及發展。而此案透過美方無人自主化軟體技轉，強化「多層拒止、精準打擊、分散存活」防衛能力。

國防部補充，無人艇的軟體技術國外引進，但硬體儎台100%國內自製，且無人船不限於自殺攻擊，可依需求搭配不同酬載執行作戰任務。

