TVBS民調／三黨滿意度均未破四成 破五成民眾不信任執政黨

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
立法院上會期歷經大罷免、總預算案等朝野對立議題，民調顯示民眾對三黨好感度均未超過40％。圖／聯合報系資料照片

政壇經歷大罷免、中央政府總預算案、不副署等議題，朝野對立態勢明顯。TVBS民意調查中心今日公布政黨形象及立委滿意度民調，調查顯示，民眾對民進黨、國民黨及民眾黨滿意度均未超過四成；信任度方面，更有超過五成民眾認為執政黨不值得信任，國民黨信任度為43％，為三黨中最高。

調查結果顯示，民進黨與國民黨整體滿意度均為35％，民眾黨滿意度則為26％，較去年下滑4個百分點，在三黨中最低。而三黨的不滿意度皆在五成左右，顯示民眾對於國內三個主要政黨不滿意度比利均高於滿意。

在信任度方面，43％民眾認為國民黨值得信任，為三黨中最高；民進黨信任度則為40％，較去年下滑4個百分點，51％表示不信任；民眾黨則有35％認為值得信任，53％表示不信任。

對於政黨是否重視民意，50％民眾認為國民黨重視民意，高於40％認為不重視；民進黨則有47％民眾認為重視、46%認為不重視；民眾黨有48％認為重視民意，高於39％認為不重視。

至於各黨廉潔形象上，調查結果顯示，53%民眾認為民進黨不廉潔，31%認為廉潔；認為國民黨廉潔的民眾比例為33%，48%民眾認為不廉潔；民眾黨則有49％認為團結，超過35％認為不團結。

在各政黨立委滿意度上，37％民眾滿意最大在野黨國民黨近期表現，47％表示不滿意；35％民眾滿意民進黨立委表現，48％不滿意；而民眾黨立委，有32％民眾表示滿意，47％民眾表達不滿。

針對三黨是否親美？高達82％民眾認為民進黨親美，5％民眾認爲反美；認為國民黨親美的比例為26％，48％認爲反美，10％認為不親美也不反美；24%認為民眾黨親美，42％認為反美，10％認為不親美也不反美。

而在近期川普對等關稅遭美國法院判決違法議題上，51％民眾認為應重新跟美國談判，30％民眾認為，應將台灣談判團隊先前與美談定的關稅貿易協定送至立院繼續通過。

該民調訪問時間為2月27日至3月6日，共完成971份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話隨機抽樣，人員電話訪問。

政壇經歷大罷免、中央政府總預算案、不副署等議題，朝野對立態勢明顯。TVBS民意調查中心今日公布政黨形象及立委滿意度民調，調查顯示，民眾對民進黨、國民黨及民眾黨滿意度均未超過四成；信任度方面，更有超過五成民眾認為執政黨不值得信任，國民黨信任度為43％，為三黨中最高。

立院協商李貞秀立委資格「會無法處理？」 劉世芳：沒有萬一

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，立法院長韓國瑜今針對其立法委員身分認定召集黨團協商。內政部長劉世芳會前受訪表示，目前為止，沒有收到「李貞秀女士」提出所謂放棄其他國籍的證明 ，應自始自終都無效。至於若協商無共識，劉強調，「沒有萬一」，既然是協商，還是有前例可循。

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

立法院新會期展開，行政院今天公布優先法案，政院版財政收支劃分法修正案、今年度中央政府總預算案，以及強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例與預算案都被視為重中之重，另納入防敵對勢力滲透的陸空海軍刑法、國安法等國安法案，呼籲行政立法攜手合作。

媒體經驗豐富 林楚茵接任民進黨新任發言人

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人。賴總統表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

確定了！ 中選會人事同意權案 立院周五記名表決

立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，由於針對中選會同意權案，朝野各黨團已有共識，韓國瑜稍早表示，確定在本周五進行投票表決。投票時間為1小時，至於對行政院長卓榮泰施政報告繼續質詢則於3月17日進行。

李貞秀爭議之外 柯文哲政治操作才是民眾黨大問題

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

