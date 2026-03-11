TVBS民調／三黨滿意度均未破四成 破五成民眾不信任執政黨
政壇經歷大罷免、中央政府總預算案、不副署等議題，朝野對立態勢明顯。TVBS民意調查中心今日公布政黨形象及立委滿意度民調，調查顯示，民眾對民進黨、國民黨及民眾黨滿意度均未超過四成；信任度方面，更有超過五成民眾認為執政黨不值得信任，國民黨信任度為43％，為三黨中最高。
調查結果顯示，民進黨與國民黨整體滿意度均為35％，民眾黨滿意度則為26％，較去年下滑4個百分點，在三黨中最低。而三黨的不滿意度皆在五成左右，顯示民眾對於國內三個主要政黨不滿意度比利均高於滿意。
在信任度方面，43％民眾認為國民黨值得信任，為三黨中最高；民進黨信任度則為40％，較去年下滑4個百分點，51％表示不信任；民眾黨則有35％認為值得信任，53％表示不信任。
對於政黨是否重視民意，50％民眾認為國民黨重視民意，高於40％認為不重視；民進黨則有47％民眾認為重視、46%認為不重視；民眾黨有48％認為重視民意，高於39％認為不重視。
至於各黨廉潔形象上，調查結果顯示，53%民眾認為民進黨不廉潔，31%認為廉潔；認為國民黨廉潔的民眾比例為33%，48%民眾認為不廉潔；民眾黨則有49％認為團結，超過35％認為不團結。
在各政黨立委滿意度上，37％民眾滿意最大在野黨國民黨近期表現，47％表示不滿意；35％民眾滿意民進黨立委表現，48％不滿意；而民眾黨立委，有32％民眾表示滿意，47％民眾表達不滿。
針對三黨是否親美？高達82％民眾認為民進黨親美，5％民眾認爲反美；認為國民黨親美的比例為26％，48％認爲反美，10％認為不親美也不反美；24%認為民眾黨親美，42％認為反美，10％認為不親美也不反美。
而在近期川普對等關稅遭美國法院判決違法議題上，51％民眾認為應重新跟美國談判，30％民眾認為，應將台灣談判團隊先前與美談定的關稅貿易協定送至立院繼續通過。
該民調訪問時間為2月27日至3月6日，共完成971份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話隨機抽樣，人員電話訪問。
