未來舉重金牌！ 蔡英文宴請小將吃牛排 蕭美琴接見鼓勵

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴接見花蓮年輕舉重選手。圖／蕭美琴臉書
副總統蕭美琴接見花蓮年輕舉重選手。圖／蕭美琴臉書

前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴10日在社群發文透露，有一群來自花蓮的年輕舉重選手，在國際賽事獲獎無數，他們的故事「卻很少被看見」。蔡英文宴請小將吃牛排，並鼓勵他們努力堅持走下去。蕭美琴則稱讚，大家脖子上掛了滿滿的獎牌，份量十足。

蔡英文表示，這陣子，除了棒球、羽球、體操之外，還有很多台灣選手，也在不同的運動場上，一次又一次為國家爭取榮耀。比如10日，她接見了來自花蓮崙山國小、三民國中、玉里高中的舉重選手。

蔡英文說，這群玉里高中舉重隊的年輕選手，在國際賽上得到一面又一面的獎牌，但他們的故事，卻很少被看見。許多時候，他們為了出國比賽，還需要教練和老師四處募款，才能站上國際舞台。

蔡英文感嘆，她常常想，在東部的山海之間，有這麼多健康、堅韌、充滿力量的孩子，他們日復一日地訓練，在舉起槓鈴的那一刻，也扛起了為台灣爭光的夢想。

10日中午，蔡英文請大家一起吃牛排。「我跟他們說，要多吃肉、吃到飽，因為運動員需要足夠的營養，也需要被好好照顧。」

蔡英文跟他們分享一件很重要的事：要相信自己，努力堅持走下去。雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。

蔡英文也鼓勵他們，除了在運動場上全力以赴，也要兼顧學業，特別是英文。未來當他們走向世界、代表台灣打國際賽的時候，就能更自信地和世界交流。

蔡英文表示，謝謝所有台灣英雄，在不同的領域努力拚搏。無論是在球場、在賽場，或是在每一個默默努力的角落，他們都是台灣的驕傲。

蕭美琴則於總統府接見了這群舉重小將，她表示，很開心和花蓮舉重隊的優秀隊員們見面，大家脖子上掛了滿滿的獎牌，份量十足，還好各位都是大力士，能夠撐起台灣的驕傲。她期待未來能夠在國際舞台上，看到更多台灣選手精彩的表現，她會在背後持續為大家加油。

前總統蔡英文接見花蓮年輕舉重選手。圖／蔡英文臉書
前總統蔡英文接見花蓮年輕舉重選手。圖／蔡英文臉書

牛排 選手 蕭美琴 舉重 蔡英文

相關新聞

立院協商李貞秀立委資格「會無法處理？」 劉世芳：沒有萬一

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，立法院長韓國瑜今針對其立法委員身分認定召集黨團協商。內政部長劉世芳會前受訪表示，目前為止，沒有收到「李貞秀女士」提出所謂放棄其他國籍的證明 ，應自始自終都無效。至於若協商無共識，劉強調，「沒有萬一」，既然是協商，還是有前例可循。

TVBS民調／三黨滿意度均未破四成 破五成民眾不信任執政黨

政壇經歷大罷免、中央政府總預算案、不副署等議題，朝野對立態勢明顯。TVBS民意調查中心今日公布政黨形象及立委滿意度民調，調查顯示，民眾對民進黨、國民黨及民眾黨滿意度均未超過四成；信任度方面，更有超過五成民眾認為執政黨不值得信任，國民黨信任度為43％，為三黨中最高。

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

立法院新會期展開，行政院今天公布優先法案，政院版財政收支劃分法修正案、今年度中央政府總預算案，以及強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例與預算案都被視為重中之重，另納入防敵對勢力滲透的陸空海軍刑法、國安法等國安法案，呼籲行政立法攜手合作。

媒體經驗豐富 林楚茵接任民進黨新任發言人

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人。賴總統表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

確定了！ 中選會人事同意權案 立院周五記名表決

立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，由於針對中選會同意權案，朝野各黨團已有共識，韓國瑜稍早表示，確定在本周五進行投票表決。投票時間為1小時，至於對行政院長卓榮泰施政報告繼續質詢則於3月17日進行。

李貞秀爭議之外 柯文哲政治操作才是民眾黨大問題

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

