311地震15週年 賴清德憂總預算老舊校舍經費仍未審

今天是311東日本大地震15週年，兼任民進黨主席的總統賴清德說，要繼續多管齊下，提升台灣的防災韌性，然而，在總預算案中，包括規劃整建老舊校舍的經費，至今仍未能審議；有些學校的建築已超過50年，耐震係數不足，當地震來時，孩子們坐在裡面上課，實在會讓人擔憂。

民進黨下午召開中常會，賴清德表示，今天是311東日本大地震15週年，台灣與日本都是位於地震帶上的島國，除了患難見真情的真摯情誼外，也持續在災防、人道援助上深化交流合作。

賴清德說，政府要繼續多管齊下，提升台灣的防災韌性，然而在總預算案中，包括規劃整建老舊校舍的經費，至今仍未能審議。有些學校的建築已超過50年，耐震係數不足。當地震來時，孩子們坐在裡面上課，實在會讓人擔憂。

他表示，面對國內外的種種挑戰，政府都有長期規劃，也有信心可以因應問題、提出解方。

賴清德表示，由衷期盼，立法院盡速審議總預算案及國防特別條例，維護民生與主權應該跨越黨派，更應該是政治人物的首要目標。

賴清德並請執政團隊與全體黨公職繼續向社會溝通，與在野黨商議，讓相關預算能早日通過，讓台灣持續邁向更光明、更有希望的未來。