影／協商李貞秀立委資格 劉世芳：有前例可循相信立院會公正處置

民眾黨不分區陸配立委李貞秀因國籍遭民進黨質疑資格，立法院長韓國瑜下午召集黨團協商釐清李貞秀立法委員身分認定相關事宜。內政部長劉世芳下午特別前來列席協商，劉世芳會前受訪表示，我們並沒有收到「李貞秀女士」所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。

劉世芳表示，內政部是國籍法的主管機關，按照國籍法第20條規定，立委在就到職前一日，必須要提示申請放棄中華民國國籍以外其他國籍的證明，在一年內要提出完成放棄的申請，至今沒有收到「李貞秀女士」，提示的所謂放棄其他國籍的證明，所以應該自始自終都無效，在協商時我們會重申國際法的規定，而且在2009年時有前例可循，有美國國籍的李慶安及李明興，當時不管透過立法院院會還是立法院協商，或透過立法院表決，都有一定程度的處理，相信立法院會做出公平而且合乎法規的規範。

內政部長劉世芳（右）今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影