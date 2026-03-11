快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

影／協商李貞秀立委資格 劉世芳：有前例可循相信立院會公正處置

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
內政部長劉世芳今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影

民眾黨不分區陸配立委李貞秀國籍遭民進黨質疑資格，立法院長韓國瑜下午召集黨團協商釐清李貞秀立法委員身分認定相關事宜。內政部劉世芳下午特別前來列席協商，劉世芳會前受訪表示，我們並沒有收到「李貞秀女士」所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。

劉世芳表示，內政部是國籍法的主管機關，按照國籍法第20條規定，立委在就到職前一日，必須要提示申請放棄中華民國國籍以外其他國籍的證明，在一年內要提出完成放棄的申請，至今沒有收到「李貞秀女士」，提示的所謂放棄其他國籍的證明，所以應該自始自終都無效，在協商時我們會重申國際法的規定，而且在2009年時有前例可循，有美國國籍的李慶安及李明興，當時不管透過立法院院會還是立法院協商，或透過立法院表決，都有一定程度的處理，相信立法院會做出公平而且合乎法規的規範。

內政部長劉世芳（右）今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳（右）今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影

內政部長劉世芳（右）今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳（右）今天出席立法院朝野協商，針對李貞秀立法委員身分認定相關事宜做釐清，劉世芳表示，目前李貞秀女士所提的放棄其他國籍的證明 ，應該自始自終都無效。記者潘俊宏／攝影

中華民國 國籍 內政部 李貞秀 劉世芳

延伸閱讀

立院協商李貞秀立委資格 劉世芳：國籍法20條 沒有萬一

李貞秀國籍爭議案 韓國瑜今召集協商

立法院明協商李貞秀立委資格 卓榮泰：陸配外籍皆要依法取得必要資格

讀家觀點／欺壓李貞秀 寬貸劉世芳 綠營紅色雙標

相關新聞

立院協商李貞秀立委資格「會無法處理？」 劉世芳：沒有萬一

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，立法院長韓國瑜今針對其立法委員身分認定召集黨團協商。內政部長劉世芳會前受訪表示，目前為止，沒有收到「李貞秀女士」提出所謂放棄其他國籍的證明 ，應自始自終都無效。至於若協商無共識，劉強調，「沒有萬一」，既然是協商，還是有前例可循。

TVBS民調／三黨滿意度均未破四成 破五成民眾不信任執政黨

政壇經歷大罷免、中央政府總預算案、不副署等議題，朝野對立態勢明顯。TVBS民意調查中心今日公布政黨形象及立委滿意度民調，調查顯示，民眾對民進黨、國民黨及民眾黨滿意度均未超過四成；信任度方面，更有超過五成民眾認為執政黨不值得信任，國民黨信任度為43％，為三黨中最高。

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

立法院新會期展開，行政院今天公布優先法案，政院版財政收支劃分法修正案、今年度中央政府總預算案，以及強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例與預算案都被視為重中之重，另納入防敵對勢力滲透的陸空海軍刑法、國安法等國安法案，呼籲行政立法攜手合作。

媒體經驗豐富 林楚茵接任民進黨新任發言人

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人。賴總統表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

確定了！ 中選會人事同意權案 立院周五記名表決

立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，由於針對中選會同意權案，朝野各黨團已有共識，韓國瑜稍早表示，確定在本周五進行投票表決。投票時間為1小時，至於對行政院長卓榮泰施政報告繼續質詢則於3月17日進行。

李貞秀爭議之外 柯文哲政治操作才是民眾黨大問題

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。