立院協商李貞秀立委資格「會無法處理？」 劉世芳：沒有萬一

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，立法院長韓國瑜今針對其立法委員身分認定召集黨團協商。內政部長劉世芳會前受訪表示，目前為止，沒有收到「李貞秀女士」提出所謂放棄其他國籍的證明 ，應自始自終都無效。至於若協商無共識，劉強調，「沒有萬一」，既然是協商，還是有前例可循。

劉世芳今下午赴協商前受訪，她的說法都一模一樣，內政部主管國籍法，按照國籍法第20條，也就是說立法委員在就到職前一日，必須要提示申請放棄中華民國國籍以外其他國籍的證明，在一年內要提出完成放棄的申請，明文規定都在國籍法裡，但到目前為止並沒有收到「李貞秀女士」，提出的所謂放棄其他國籍的證明，應該自始自終都無效，因此今天協商會重申國籍法規定。

媒體追問，萬一協商結論無法處理？劉世芳表示，沒有萬一，既然是協商的話，還是有前例可循，2009年有美國國籍的李慶安及李明興兩位國民黨立法委員，當時透過立法院院會還是立法院協商，或透過立法院表決，都有一定程度的處理，若國籍法20條裡面有規定立委解職與否由立法院處理，相信立院會公正處置。

劉世芳指出，她相信立法院會做出公平而且合乎法規規範的需求，來能回應全體中華民國國民對於國籍法是否有國家單一忠誠義務的支持。

至於是否會接受李貞秀質詢？劉世芳表示，不是，沒有如果的事情，既然進入協商就按照協商機制來走。