媒體經驗豐富 林楚茵接任民進黨新任發言人
兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人。賴總統表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。
林楚茵會後受訪時表示，賴總統已經宣布由她加入黨中央發言人團隊，考量原團隊中新北市議員卓冠廷、戴瑋姍參加黨內初選的公平性，辭去義務性的發言人職務，之前已經補進綠委李坤城，自己現在也要加入發言團隊，希望接下來能夠有更多跟民眾溝通部分，尤其在國防預算、全民福利部分。
