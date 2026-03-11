媒體經驗豐富 林楚茵接任民進黨新任發言人

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人。賴總統表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

林楚茵會後受訪時表示，賴總統已經宣布由她加入黨中央發言人團隊，考量原團隊中新北市議員卓冠廷、戴瑋姍參加黨內初選的公平性，辭去義務性的發言人職務，之前已經補進綠委李坤城，自己現在也要加入發言團隊，希望接下來能夠有更多跟民眾溝通部分，尤其在國防預算、全民福利部分。

確定了！ 中選會人事同意權案 立院周五記名表決

立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，由於針對中選會同意權案，朝野各黨團已有共識，韓國瑜稍早表示，確定在本周五進行投票表決。投票時間為1小時，至於對行政院長卓榮泰施政報告繼續質詢則於3月17日進行。

李貞秀爭議之外 柯文哲政治操作才是民眾黨大問題

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

影／陳瑩爭召委綠營喬不攏 藍白衛環委員會乾等1小時

立法院各常設委員會今天進行召集委員選舉，衛生環境委員會過程一度延宕。國民黨團推舉立委盧縣一擔任召委，但民進黨團人選遲未確定，原定上午9時召開的委員會因此延後，在野黨立委一度在會場等候近1小時。直到上午10時10分，民進黨立委林月琴抵達會場後，會議隨即開始，主席宣布由林月琴擔任召委，朝野各一席召委人選才正式底定。

【重磅快評】開除李貞秀？柯文哲這顆太陽沒溫度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

為喬陳瑩棄任召委拖1小時 綠委開酸：要選縣長還不快去跑地方

立法院各委員會今日選出召委，衛環委員會國民黨團立委盧縣一擔任召委，但民進黨仍沒喬攏，預定上午9時開會，在野黨立委乾等1小時，最後10時10分民進黨立委林月琴走入開會現場，主席宣布由林月琴擔任召委，此事才落幕。

