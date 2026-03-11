確定了！ 中選會人事同意權案 立院周五記名表決

立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，由於針對中選會同意權案，朝野各黨團已有共識，韓國瑜稍早表示，確定在本周五進行投票表決。投票時間為1小時，至於對行政院長卓榮泰施政報告繼續質詢則於3月17日進行。

行政院去年12月29日將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查。

今協商一開始，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，今天協商有三案，其中建議刑法部分條文修正草案能優先協商，應先讓各黨團有協商的共識及結論，接著再協商中選會的部分。

不過，韓國瑜表示，第一案就是程序問題，確定本周五投票，各黨團同意簽字後就結束，立刻可以進入第二案，「先請各位看一下，就是一分鐘的事情。」

議事人員宣讀協商結論草稿，指出各黨團同意定於3月13日周五進行中央選舉委員會人事同意權案記名投票表決，投票時間為一小時，行使同意權投票表決時，主任委員、副主任委員、委員被提名人並為同一權票，由各黨團推派一名投開票監察員，其餘授權議事處辦理，另本次會議施政質詢議程於3月17日進行，不處理臨時提案。

民進黨團總召蔡其昌一度發言建議，投票時間過去都是一個半小時，是否需要延長，擔心會太趕。民眾黨團副總召王安祥則說，第二案沒意見的話是否也會放在本周五一併進行。

議事人員則說，由於周五要處理中選會，記名表決要一小時，稍後協商結論若是都按照協商，沒有要表決，根據習慣，大家可以先把中選會投完，後續就可以再討論，但須視稍後協商討論結果決定。