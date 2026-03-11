快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

確定了！ 中選會人事同意權案 立院周五記名表決

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，中選會同意權案確定在本周五進行投票表決。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜今針對中選會人事同意權案等三案召集黨團協商，由於針對中選會同意權案，朝野各黨團已有共識，韓國瑜稍早表示，確定在本周五進行投票表決。投票時間為1小時，至於對行政院長卓榮泰施政報告繼續質詢則於3月17日進行。

行政院去年12月29日將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查。

今協商一開始，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，今天協商有三案，其中建議刑法部分條文修正草案能優先協商，應先讓各黨團有協商的共識及結論，接著再協商中選會的部分。

不過，韓國瑜表示，第一案就是程序問題，確定本周五投票，各黨團同意簽字後就結束，立刻可以進入第二案，「先請各位看一下，就是一分鐘的事情。」

議事人員宣讀協商結論草稿，指出各黨團同意定於3月13日周五進行中央選舉委員會人事同意權案記名投票表決，投票時間為一小時，行使同意權投票表決時，主任委員、副主任委員、委員被提名人並為同一權票，由各黨團推派一名投開票監察員，其餘授權議事處辦理，另本次會議施政質詢議程於3月17日進行，不處理臨時提案。

民進黨團總召蔡其昌一度發言建議，投票時間過去都是一個半小時，是否需要延長，擔心會太趕。民眾黨團副總召王安祥則說，第二案沒意見的話是否也會放在本周五一併進行。

議事人員則說，由於周五要處理中選會，記名表決要一小時，稍後協商結論若是都按照協商，沒有要表決，根據習慣，大家可以先把中選會投完，後續就可以再討論，但須視稍後協商討論結果決定。

李貞秀爭議之外 柯文哲政治操作才是民眾黨大問題

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

影／陳瑩爭召委綠營喬不攏 藍白衛環委員會乾等1小時

立法院各常設委員會今天進行召集委員選舉，衛生環境委員會過程一度延宕。國民黨團推舉立委盧縣一擔任召委，但民進黨團人選遲未確定，原定上午9時召開的委員會因此延後，在野黨立委一度在會場等候近1小時。直到上午10時10分，民進黨立委林月琴抵達會場後，會議隨即開始，主席宣布由林月琴擔任召委，朝野各一席召委人選才正式底定。

【重磅快評】開除李貞秀？柯文哲這顆太陽沒溫度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

為喬陳瑩棄任召委拖1小時 綠委開酸：要選縣長還不快去跑地方

立法院各委員會今日選出召委，衛環委員會國民黨團立委盧縣一擔任召委，但民進黨仍沒喬攏，預定上午9時開會，在野黨立委乾等1小時，最後10時10分民進黨立委林月琴走入開會現場，主席宣布由林月琴擔任召委，此事才落幕。

【即時短評】召委首戰險開花 「蔡總機」變身「蔡總召」挑戰大

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，正式進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團在新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部嚴重分歧，兩位綠委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

