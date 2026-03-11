政院將總預算財劃法國安修法等列優先 盼立院速審議

立法院新會期已展開，行政院今天公布這會期優先法案，包含院版財政收支劃分法部分條文修正草案、今年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例與預算案，以及陸海空軍刑法、國家安全法等修法，呼籲行政立法攜手合作，優先審議上述法案、預算案。

立法院新會期開議，行政院今天公布超過50項優先法案及預算案，橫跨財政改革、國防韌性、社會福利、民生經濟到環境永續等領域，分為財政1法、預算2案、住宅3法、環境4法、社福5法、組織6法、產經7法、國安13法等。

行政院發言人李慧芝指出，財政1法是財劃法部分條文修正草案，行政院已於去年送立法院審議；預算2案為今年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算案，其中總預算案已於去年按法規期限內送至立法院，至今尚未付委實質審查。

李慧芝說明，為推動老宅延壽，保障房客短期租屋權益、限制續約租金漲幅等，因此推動都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例等住宅3法修法；環境4法則是廢棄物清理法、資源回收再利用法、森林法、土石採取法，其中廢清法修正為擴大新興廢棄物責任業者範圍，並遏止非法棄置，建立營建剩餘土石方全流向管理。

至於社福5法，李慧芝表示，包含老年農民福利津貼暫行條例調升老農津貼發放金額、國民年金法修法調升給付額度、兒童托育服務法強化托育機構的設立與管理、身心障礙者權益保障法將禁止騷擾等入法、社會救助法修法則是將加強脫貧機制；組織6法為衛福部相關組織法、國家中醫研究院設置條例草案，以及國家語言研究發展中心設置條例草案。

李慧芝指出，產經7法有證券投資信託及顧問法新增不動產投資信託事業得發行管理不動產投資信託基金（REIT）；企業併購法增訂企業得成立產業控股公司；虛擬資產服務法草案明訂虛擬資產服務商之共通管理規範、虛擬資產交易及服務之管理與監督事項；促進資料創新利用發展條例草案期盼建立資料創新利用相關機制等。

國安13法部分，她表示，包含強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案、陸海空軍刑法、國家安全法等，整體強化防衛韌性，以因應敵對勢力滲透、間諜活動、認知作戰等威脅，逐步盤點各項策略，完善法制化。

其餘法案部分，李慧芝說，包括不義遺址保存條例草案規範保護及審議不義遺址調查方式及程序以及災害防救法增列堰塞湖災害等，總計超過50項優先法案及預算案，都是攸關國家未來長遠發展的福國利民議案，期盼行政立法2院攜手合作，在新會期優先審議通過，讓國家更富強、社會更溫暖、人民更幸福。