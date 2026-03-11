立院召委出爐 綠八席、藍七席、經濟委員會讓白一席

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院第11屆第五會期11日舉行召委選舉，各委員會採取「推舉」方式產生召委。最終席次分配為民進黨團八席、國民黨團七席、民眾黨團一席。其中，經濟委員會召委由民眾黨立委洪毓祥出任，國民黨團讓出一席。

16席召委名單包括：

財政藍委李彥秀、綠委吳秉叡；經濟白委洪毓祥、綠委邱志偉；交通藍委黃健豪、綠委林俊憲；內政藍委廖先翔、綠委李柏毅；司法法制藍委翁曉玲、綠委莊瑞雄；國防外交藍委馬文君、綠委陳冠廷； 教文藍委羅廷瑋、綠委伍麗華；衛環綠委林月琴均、藍委盧縣一。

其中，經濟委員會召委，國民黨原要推舉立委鄭天財擔任，但經討論後，決定禮讓給民眾黨立委洪毓祥擔任。另外，衛環委員會召委，民進黨方面一度膠著，綠委陳瑩與林月琴均有意願，最終決定由林月琴出任。

立法院本會期於年後正式開議，依照立院運作規定，各常設委員會皆設置二名召委，負責主持會議並安排議程。由於召委握有排定審查順序的重要權力，對法案與預算審議進度具有關鍵影響，因此每逢新會期，召委席次往往成為朝野黨團競逐的重要布局。

苦等1小時綠營喬掉陳瑩 立院新召委確定綠8、藍7、白1

立法院8個常設委員會今天選出召委，每個委員會2位。民進黨共獲得8席，國民黨獲得7席，經濟委員會則在國民黨禮讓下，其中一席召委由民眾黨立委洪毓祥擔任。

影／陳瑩爭召委綠營喬不攏 藍白衛環委員會乾等1小時

立法院各常設委員會今天進行召集委員選舉，衛生環境委員會過程一度延宕。國民黨團推舉立委盧縣一擔任召委，但民進黨團人選遲未確定，原定上午9時召開的委員會因此延後，在野黨立委一度在會場等候近1小時。直到上午10時10分，民進黨立委林月琴抵達會場後，會議隨即開始，主席宣布由林月琴擔任召委，朝野各一席召委人選才正式底定。

【重磅快評】開除李貞秀？柯文哲這顆太陽沒溫度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

為喬陳瑩棄任召委拖1小時 綠委開酸：要選縣長還不快去跑地方

立法院各委員會今日選出召委，衛環委員會國民黨團立委盧縣一擔任召委，但民進黨仍沒喬攏，預定上午9時開會，在野黨立委乾等1小時，最後10時10分民進黨立委林月琴走入開會現場，主席宣布由林月琴擔任召委，此事才落幕。

【即時短評】召委首戰險開花 「蔡總機」變身「蔡總召」挑戰大

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，正式進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團在新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部嚴重分歧，兩位綠委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

立院召委選舉 藍營禮讓經濟委員會給民眾黨洪毓祥

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥，選舉結果是民進黨拿8席、國民黨7席及民眾黨1席。

