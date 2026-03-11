立院召委出爐 綠八席、藍七席、經濟委員會讓白一席
立法院第11屆第五會期11日舉行召委選舉，各委員會採取「推舉」方式產生召委。最終席次分配為民進黨團八席、國民黨團七席、民眾黨團一席。其中，經濟委員會召委由民眾黨立委洪毓祥出任，國民黨團讓出一席。
16席召委名單包括：
財政藍委李彥秀、綠委吳秉叡；經濟白委洪毓祥、綠委邱志偉；交通藍委黃健豪、綠委林俊憲；內政藍委廖先翔、綠委李柏毅；司法法制藍委翁曉玲、綠委莊瑞雄；國防外交藍委馬文君、綠委陳冠廷； 教文藍委羅廷瑋、綠委伍麗華；衛環綠委林月琴均、藍委盧縣一。
其中，經濟委員會召委，國民黨原要推舉立委鄭天財擔任，但經討論後，決定禮讓給民眾黨立委洪毓祥擔任。另外，衛環委員會召委，民進黨方面一度膠著，綠委陳瑩與林月琴均有意願，最終決定由林月琴出任。
立法院本會期於年後正式開議，依照立院運作規定，各常設委員會皆設置二名召委，負責主持會議並安排議程。由於召委握有排定審查順序的重要權力，對法案與預算審議進度具有關鍵影響，因此每逢新會期，召委席次往往成為朝野黨團競逐的重要布局。
