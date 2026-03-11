影／陳瑩爭召委綠營喬不攏 藍白衛環委員會乾等1小時
立法院各常設委員會今天進行召集委員選舉，衛生環境委員會過程一度延宕。國民黨團推舉立委盧縣一擔任召委，但民進黨團人選遲未確定，原定上午9時召開的委員會因此延後，在野黨立委一度在會場等候近1小時。直到上午10時10分，民進黨立委林月琴抵達會場後，會議隨即開始，主席宣布由林月琴擔任召委，朝野各一席召委人選才正式底定。
據了解，民進黨內原由陳瑩與林月琴皆表態爭取召委，並各自蒐集黨內連署，但票數接近，黨團總召蔡其昌與相關委員在黨團辦公室協商近一小時。最終考量陳瑩有意參選台東縣長，恐難兼顧選務與召委職務，因此由林月琴出任。等待期間，國民黨立委王育敏也抱怨會議延宕，指衛環委員會過去少見此情況。
