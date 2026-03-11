影／陳瑩爭召委綠營喬不攏 藍白衛環委員會乾等1小時

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

2026-03-11 11:23