【重磅快評】開除李貞秀？柯文哲這顆太陽沒溫度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

立法院新會期的發燒話題是之一是李貞秀的國籍議題。內政部長劉世芳先放話不提供密件資料，行政院長卓榮泰接著補刀，指李的立委資格有瑕疵，在立委資格確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。

相形之下，挺李貞秀的聲音小到不行，只有民眾黨主席黃國昌呼籲法律問題就透過法律解決，不要政治操作，藍營立委則偶爾送暖。

為了拿掉李貞秀的立委資格，民進黨苦思對策，打算由中選會向法院提當選無效之訴。但問題是去年底有6名委員任期屆滿，目前僅剩4名委員，依規定至少需5名委員才能開會並作決議，目前人事案還卡在立法院；在此之前，只能回歸國籍法規定處理，但內政部根本無法突破憲法、兩岸人民關係條例的框架，劉世芳再嗆，也無計可施。

值得關注的是，民眾黨及民進黨都為了李貞秀的國籍議題都作了民調。民眾黨先發布數據，顯示5成民眾不支持陸配當立委，3成支持，這個結果讓柯文哲相當「震驚」，坦言自己知道李會讓白營扣分。對此，現任黨主席黃國昌則相對謹慎，表示會擇期對外公開民調細節。

值得關注的是，白營的民調數字是柯文哲先「曝光」，還說自己嚇一跳，黨秘書長周榆修當時更臉色凝重告訴他「原來這是台灣主流民意」。柯還發表評論說他支持陸配當立委，台灣人對陸配存在歧視，若依民意可能就要開除李貞秀，畢竟這樣下去對民眾黨是流血，但他也反問「陸配有對不起台灣人嗎？」，甚至揚言只要總統賴清德出來講「陸配沒有參政權」，他就把李換掉。

綠營昨天公布的民調，指有61.8%受訪民眾認為李貞秀不適合擔任立委，22.2%認為適合，另有16%無意見；從數字來看，某種程度似呼應柯文哲曝光的民調數字，只是更強化反對李貞秀擔任立委的氛圍。

綠營的操作不令人意外，但是柯文哲自曝民調，並拿「開除」李貞秀向賴清德喊話，就很難撇除政治操作的質疑了。

首先，李貞秀已合法合憲宣誓就職，難道是柯文哲一句話就可以開除的嗎？要釐清的是，柯因案被羈押後交保，目前的職務是民眾黨國家治理學院院長，並非黨主席，黨主席是黃國昌，但即使是黃國昌也不是說要開除就能開除，而是得依民眾黨黨章規定由評議委員會作成開除黨籍的決議，才能解除李的立委職務。

再者，柯文哲聲稱，若賴清德出來講「陸配沒有參政權」，他就把李換掉。問題是，賴清德會聽話配合嗎？儘管賴經常言行不一致，但賴開口閉口總不忘提憲法，最近還多次稱對岸為「中國大陸」，擺明就是繞不過憲法、憲法增修條文及兩岸人民關係條例。賴清德心裡再怎麼想換掉李貞秀，也不會傻到去配合柯文哲。

柯文哲的官司宣判日期越迫近，言行就越跳TONE，但率先曝光自家民調，拿開除李貞秀和賴清德隔空作政治交易，不僅無法達到討好綠營的預期效果，反被綠營看破手腳，也讓民眾黨支持者心寒。

相較柯文哲，黃國昌對陸配參政權的立場清楚，指從過去至今運作穩定，即使在蔡英文主政時期也從來沒發生過問題，為什麼相同法律制度，賴清德執政後竟成攻擊在野黨武器？柯文哲交保後，民眾黨號稱有兩顆太陽，但柯文哲這一顆太陽卻是異常冰冷。