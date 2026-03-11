快訊

為喬陳瑩棄任召委拖1小時 綠委開酸：要選縣長還不快去跑地方

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
立法院衛環委員會國民黨由立委盧縣一（右）擔任召委、民進黨由立委林月琴（左）任召委。記者劉懿萱／攝影
立法院各委員會今日選出召委，衛環委員會國民黨團立委盧縣一擔任召委，但民進黨仍沒喬攏，預定上午9時開會，在野黨立委乾等1小時，最後10時10分民進黨立委林月琴走入開會現場，主席宣布由林月琴擔任召委，此事才落幕。

據了解，原本民進黨已經講好由林月琴擔任，陳瑩是衛環積分最高立委又資深，也有爭取資格，但陳瑩下半年要參選台東縣長，召委一職較不適合，部分綠委並不支持，兩方僵持不下，民進黨團總召蔡其昌居中協調但仍讓委員會空轉了一小時。

國民黨、民眾黨立委只能現場乾等，吐槽從沒遇過此事「民進黨立委再不來，乾脆用投票產生召委算了。」也有綠委私下不滿地說，都要選縣長的人，還不趕快去跑地方。

直到9時59分，蔡其昌致電該委員會國民黨立委王育敏，表達已經推舉出召委，再6分鐘就會遞交推舉書，最後10時10分林月琴步入會場，並由主席宣布衛環委員會民進黨召委由林月琴擔任。

