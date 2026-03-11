快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

【即時短評】召委首戰險開花 「蔡總機」變身「蔡總召」挑戰大

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
過去在老柯領軍時代，綠委們搶著當召委也時有所聞，但柯建銘總會居中調和鼎鼐，有個大家都能接受的結果；這回綠營內部召委之爭開天窗，把內部矛盾直接檯面化，外界不免質疑，民進黨團內是否沒大人了？ 圖／聯合報系資料照
立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，正式進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團在新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部嚴重分歧，兩位綠委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

立法院8大常設委員會，各有2席召委，朝野長期達成的默契就是由藍綠各自選舉出一人，至於藍綠內部各自協調作業，往往也都在選舉召委前一周就敲定，像今天都已到了選舉時間，在野黨立委全坐在衛環委員會乾等，卻不見民進黨立委人影、人選還在喬的尷尬情況，近年聞所未聞。

過去在老柯領軍時代，綠委們搶著當召委也時有所聞，但柯建銘總會居中調和鼎鼐，有個大家都能接受的結果；這回綠營內部召委之爭開天窗，把內部矛盾直接檯面化，外界不免質疑，民進黨團內是否沒大人了？

蔡其昌除了民進黨團總召也身兼中華職棒大聯盟會長，他在接任總召後鮮少談及政治議題，社群媒體發文也都以棒球議題居多，本該是協調召委選舉的時候，蔡也因為世界棒球經典賽緣故，人在日本替中華隊加油，遠離政治紛擾。

蔡其昌在擔任中職會長時，以「蔡總機」服務球迷自居，但隨著經典賽中華隊賽程結束，「蔡總機」也該面對變回「蔡總召」的現實了。政治的本質終究與棒球不同，勢必要處理更多衝突與對立；蔡其昌若只想繼續愛惜羽毛，維護因棒球累積起的社會資本，恐怕總召之路的眼前挑戰，才剛開始。

中華隊 總召 召委選舉

相關新聞

苦等1小時綠營喬掉陳瑩 立院新召委確定綠8、藍7、白1

立法院8個常設委員會今天選出召委，每個委員會2位。民進黨共獲得8席，國民黨獲得7席，經濟委員會則在國民黨禮讓下，其中一席召委由民眾黨立委洪毓祥擔任。

韓國瑜召集朝野協商 盼解決李貞秀立法委員身分認定問題

立法院今天舉行各委員會召委選舉，民眾黨不分區陸配立委李貞秀因國籍遭民進黨質疑資格，立法院長韓國瑜下午將為此召集黨團協商。李貞秀上午到內政委員會簽到出席召委選舉，面對媒體堵訪，僅以微笑應對，一度比起噤聲手勢，表達不方便受訪。

【重磅快評】開除李貞秀？柯文哲這顆太陽沒溫度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

為喬陳瑩棄任召委拖1小時 綠委開酸：要選縣長還不快去跑地方

立法院各委員會今日選出召委，衛環委員會國民黨團立委盧縣一擔任召委，但民進黨仍沒喬攏，預定上午9時開會，在野黨立委乾等1小時，最後10時10分民進黨立委林月琴走入開會現場，主席宣布由林月琴擔任召委，此事才落幕。

【即時短評】召委首戰險開花 「蔡總機」變身「蔡總召」挑戰大

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，正式進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團在新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部嚴重分歧，兩位綠委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

立院召委選舉 藍營禮讓經濟委員會給民眾黨洪毓祥

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥，選舉結果是民進黨拿8席、國民黨7席及民眾黨1席。

