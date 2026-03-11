【即時短評】召委首戰險開花 「蔡總機」變身「蔡總召」挑戰大

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，正式進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團在新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部嚴重分歧，兩位綠委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

立法院8大常設委員會，各有2席召委，朝野長期達成的默契就是由藍綠各自選舉出一人，至於藍綠內部各自協調作業，往往也都在選舉召委前一周就敲定，像今天都已到了選舉時間，在野黨立委全坐在衛環委員會乾等，卻不見民進黨立委人影、人選還在喬的尷尬情況，近年聞所未聞。

過去在老柯領軍時代，綠委們搶著當召委也時有所聞，但柯建銘總會居中調和鼎鼐，有個大家都能接受的結果；這回綠營內部召委之爭開天窗，把內部矛盾直接檯面化，外界不免質疑，民進黨團內是否沒大人了？

蔡其昌除了民進黨團總召也身兼中華職棒大聯盟會長，他在接任總召後鮮少談及政治議題，社群媒體發文也都以棒球議題居多，本該是協調召委選舉的時候，蔡也因為世界棒球經典賽緣故，人在日本替中華隊加油，遠離政治紛擾。

蔡其昌在擔任中職會長時，以「蔡總機」服務球迷自居，但隨著經典賽中華隊賽程結束，「蔡總機」也該面對變回「蔡總召」的現實了。政治的本質終究與棒球不同，勢必要處理更多衝突與對立；蔡其昌若只想繼續愛惜羽毛，維護因棒球累積起的社會資本，恐怕總召之路的眼前挑戰，才剛開始。