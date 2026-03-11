苦等1小時綠營喬掉陳瑩 立院新召委確定綠8、藍7、白1

立法院8個常設委員會今天選出召委，每個委員會2位。民進黨共獲得8席，國民黨獲得7席，經濟委員會則在國民黨禮讓下，其中一席召委由民眾黨立委洪毓祥擔任。

今天召委選舉過程大致順利，各委員會皆透過推舉、順利投票產生朝野各一席。最終結果，財政委員會：國民黨李彥秀、民進黨吳秉叡；交通委員會：國民黨黃健豪、民進黨林俊憲；司法及法制委員會：國民黨翁曉玲、民進黨莊瑞雄；外交及國防委員會：國民黨馬文君、民進黨陳冠廷。

內政委員會：國民黨廖先翔、民進黨李柏毅；教育及文化委員會：國民黨羅廷瑋、民進黨伍麗華；經濟委員會：民眾黨洪毓祥、民進黨邱志偉；衛環委員會：國民黨盧縣一、民進黨林月琴。

召委選舉最久的是衛環委員會，立院人士表示，國民黨早就敲定由盧縣一出任召委，但民進黨林月琴、陳瑩卻遲遲喬不定，造成其他7個委員會都已選出召委，衛環委員會足足空等了一小時，直到上午10時10分，民進黨才敲定推舉林月琴擔任召委。

立法院本會期最受關注的案子之一是軍購特別預算條例案，由於朝野均有共識，要加速實質審查軍購特別條例，依議事制度，今天選出召委後，最快可在明天由外交國防委員會與財政委員會聯席，排案審查或進行詢答。