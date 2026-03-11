快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

藍禮讓 新科白委洪毓祥任立院經濟委員會召委

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨立委洪毓祥。記者杜建重／攝影
民眾黨立委洪毓祥。記者杜建重／攝影

立法院八大常設委員會今天舉行召委選舉，其中國民黨團禮讓經濟委員會席次，最後推選民眾黨立委洪毓祥、民進黨立委邱志偉出任新會期召委。

立法院本會期2月24日開議，今天舉行常設委員會召委選舉，其中在經濟委員會的部分，國民黨團、民眾黨團共同推舉洪毓祥擔任召委，至於在內政、外交及國防、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會等，國民黨團與民進黨團皆各自取得1席召委。

洪毓祥會後受訪時表示，非常感謝國民黨團禮讓，新手立委才能擔任召委，自己昨天剛好時間有空，所以有先拜會部分立委，當時報派的召委人選為國民黨立委鄭天財，「我就是跟他請益，希望兩個黨團在法案可以互相合作」，直到傍晚才收到禮讓相關訊息。

至於未來是否將繼續拜會朝野立委，洪毓祥說明，他會依序拜會經濟委員會的所有立委，當前面對石油及天然氣存量、美國對等關稅等議題，未來這些變數都會影響台灣經濟發展，甚至牽扯到國家安全、產業利益及民眾福祉，立法院經濟委員會必須監督政府的施政方向。

媒體詢問，召委選舉是否為藍白合作打開好的契機，洪毓祥則表示，只要是對國家經濟、產業發展及民生福利有幫助的議題，「基本上不分黨團，藍綠白都願意合作，只不過長久以來在這些議題，我們剛好有高度的相同點，也希望透過這樣的方式推動。」

邱志偉 藍白合 國民黨 民眾黨 立法院 鄭天財

延伸閱讀

官員若不接受李貞秀質詢恐成僵局 藍擬請益周萬來、綠等協商

李貞秀國籍爭議案 韓國瑜今召集協商

國民黨團高層證實禮讓民眾黨一席召委 經濟委員會可望由洪毓祥出任

立法院今決定院會議程…中選會委員定13日表決 院版財劃法再遭擱置

相關新聞

喬不攏！陳瑩堅持爭衛環綠召委 在野黨乾等近1小時

立法院各委員會今日將選出召委，衛環委員會國民黨推出立委盧縣一擔任召委，但民進黨仍沒喬攏，預定上午9時開會，直到9時30分只有3位民進黨立委在現場。據悉，衛環民進黨召委原擬由立委林月琴擔任，但立委陳瑩突然殺出，也要爭取當召委，導致民進黨召委難產。

藍禮讓 新科白委洪毓祥任立院經濟委員會召委

立法院八大常設委員會今天舉行召委選舉，其中國民黨團禮讓經濟委員會席次，最後推選民眾黨立委洪毓祥、民進黨立委邱志偉出任新會期召委。

官員若拒李貞秀質詢恐成僵局 藍擬請益周萬來、綠等協商

立法院內政委員會今上午選出召集委員，民進黨團推選立委李柏毅；國民黨團、民眾黨團則推立委廖先翔。對於本會期加入民眾黨立委李貞秀，其質詢權益，李柏毅說，盼下午立法院長韓國瑜召集的協商會有大家可接受的方案。廖則說，會確保每位委員都有一樣的權利。

國民黨團陷「重對抗不見法案」危機 如何拿回詮釋權？

據「美麗島電子報」今年1月國政民調顯示，國民黨好感度部分，正向評價降至34.4%（微降0.7%），負面評價升至49.9%（微增0.4%）。回顧本屆立法院就職以來的表現，國民黨作為國會最大黨，大眾傳播焦點幾乎被「朝野對抗」與「議事衝突」所壟斷。然而，深入檢視議事清單可以發現，國民黨立委實際上提出了諸多關於民生的法案。 且連提案委員本身也鮮少針對實質法案內容進行政策溝通與宣傳。這種「重攻防、輕敘事」的傾向，導致社會輿論逐漸定型化，藍委要怎麼拿回詮釋權？學者給出建議。

為女足加油喊Taiwan遭澳方驅趕 李柏毅：國人不該被消音

女子足球亞洲盃正在澳洲雪梨舉行，台灣昨天對戰印度以3：1獲勝。民進黨立委李柏毅今天表示，這原本應是國人為台灣女足喝采的重要時刻，卻傳出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦方接連干預，甚至有帶頭應援者於中場休息時遭保全帶離現場，相關處置令人遺憾，無法接受。

美軍接連發動「斬首行動」 是否可能發生在台海？

美國、以色列對伊朗發動「史詩怒火」大規模軍事行動，第一時間空襲德黑蘭等地多處重要軍事設施，最高領袖哈米尼及多位重要軍政首腦遇襲身亡；繼今年1月3日突襲委內瑞拉首都，逮捕總統馬杜洛後，再次展現美軍「斬首行動」的效率。一時間，美軍外科手術式的斬首作戰，引發各界討論，在台灣更引發「美國是否可能對中國大陸領導人發動斬首行動？」、「中國大陸是否可能對台灣發動斬首攻擊？」等各種角度爭論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。