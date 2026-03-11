藍禮讓 新科白委洪毓祥任立院經濟委員會召委

立法院八大常設委員會今天舉行召委選舉，其中國民黨團禮讓經濟委員會席次，最後推選民眾黨立委洪毓祥、民進黨立委邱志偉出任新會期召委。

立法院本會期2月24日開議，今天舉行常設委員會召委選舉，其中在經濟委員會的部分，國民黨團、民眾黨團共同推舉洪毓祥擔任召委，至於在內政、外交及國防、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會等，國民黨團與民進黨團皆各自取得1席召委。

洪毓祥會後受訪時表示，非常感謝國民黨團禮讓，新手立委才能擔任召委，自己昨天剛好時間有空，所以有先拜會部分立委，當時報派的召委人選為國民黨立委鄭天財，「我就是跟他請益，希望兩個黨團在法案可以互相合作」，直到傍晚才收到禮讓相關訊息。

至於未來是否將繼續拜會朝野立委，洪毓祥說明，他會依序拜會經濟委員會的所有立委，當前面對石油及天然氣存量、美國對等關稅等議題，未來這些變數都會影響台灣經濟發展，甚至牽扯到國家安全、產業利益及民眾福祉，立法院經濟委員會必須監督政府的施政方向。

媒體詢問，召委選舉是否為藍白合作打開好的契機，洪毓祥則表示，只要是對國家經濟、產業發展及民生福利有幫助的議題，「基本上不分黨團，藍綠白都願意合作，只不過長久以來在這些議題，我們剛好有高度的相同點，也希望透過這樣的方式推動。」