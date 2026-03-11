官員若拒李貞秀質詢恐成僵局 藍擬請益周萬來、綠等協商

立法院內政委員會今上午選出召集委員，民進黨團推選立委李柏毅；國民黨團、民眾黨團則推立委廖先翔。對於本會期加入民眾黨立委李貞秀，其質詢權益，李柏毅說，盼下午立法院長韓國瑜召集的協商會有大家可接受的方案。廖則說，會確保每位委員都有一樣的權利。

李貞秀今上午抵達內政委員會簽到、參與召委選舉，隨即被大批媒體包圍提問，但李貞秀均微笑不回應，僅說要先看手上的資料。

李貞秀因國籍、戶籍遭質疑立委資格，內政部先是搬出國籍法第20條，指兼外國籍者，就職前應放棄外國國籍，且就職日起1年內完成喪失外國籍，及取得證明文件。陸委會又指李貞秀戶籍的除籍證明為2025年3月，代表李貞秀2023年登記具兩岸雙重戶籍，於法不合。

行政院長卓榮泰2月26日下令各部會一律不提供資料給李貞秀，並稱「李女士」，透露卓榮泰不會接受李貞秀質詢訊號。由於內政委員會職掌內政部、陸委會，內政部次長馬士元也曾回應，若李貞秀要求內政部官員上台備詢，就看現場主席如何指示。

廖先翔今聯訪時說，李貞秀委員已在大法官見證下正式就職，那就跟立法院每位立法委員有一樣的權利跟義務，李貞秀在內政委員會的質詢或相關權利，他身為召集委員，一定會確保每位委員都有一樣的權利。當然他們不會預設立場、預設內政部會有不尊重立法院的行為，如果說現場有什麼狀況，會再來做協調。

廖先翔私下受訪也強調，只要李貞秀的立委資格，沒有因為任何法定程序被取消，他會確保李貞秀的權益，跟其他立委權益一致，至於李貞秀如何質詢官員，他要再詢問周萬來意見，到時「見招拆招」。

李柏毅則說，台灣是民主法治社會，立法院是民主殿堂，希望下午的協商會有大家可接受的方案，但這段期間內政部跟行政院都講的非常清楚，不管是在參選資格或在就職前有沒有放棄國籍等，李貞秀都引起相當大的爭議。下午協商會為內政委員會未來的運作模式做出一個比較好的方案。

李柏毅表示，同時也會尊重行政部門這段時間的發言，會認真來探討，到底李貞秀女士是否適合擔任立法委員或在內政委員會有太多的機密文件，都會進一步跟行政院、跟韓院長來做協商跟討論。

民進黨立院黨團本會期安排進內政委員會的立委大致名單不變，民進黨人士表示，李貞秀國籍疑慮將是未來攻防重點，將不會只有內政委員會立委參與攻防，未來包括立委林楚茵、吳思瑤等綠營砲手，加上黨團幹部、不分區立委，都會一起協助論述。白營想故意安排李貞秀進內政委員會掀波瀾，民進黨立委不會退縮。

