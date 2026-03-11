為女足加油喊Taiwan遭澳方驅趕 李柏毅：國人不該被消音

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片

女子足球亞洲盃正在澳洲雪梨舉行，台灣昨天對戰印度以3：1獲勝。民進黨立委李柏毅今天表示，這原本應是國人為台灣女足喝采的重要時刻，卻傳出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦方接連干預，甚至有帶頭應援者於中場休息時遭保全帶離現場，相關處置令人遺憾，無法接受。

李柏毅指出，據現場球迷反映，比賽進行期間，台灣球迷自發帶領現場觀眾為台灣女足加油，卻先遭工作人員以「不得站立加油」為由要求坐下；然而，同一時間鄰近印度球迷同樣站立、敲鑼打鼓，卻未見主辦單位以相同標準處理。其後，賽場主管更進一步要求我方球迷不得喊出「Taiwan」，應援僅能使用「Chinese Taipei」稱呼，對我方球迷表達支持國家隊之方式進行限制。中場休息時間，帶頭應援的前國家隊總教練陳貴人，更遭主辦單位帶離現場，嚴重傷害我國球迷情感。

李柏毅說，本次賽事由澳洲足協承辦，主辦方若以此種方式限制球迷為自己國家隊加油，甚至連「Taiwan」一詞都遭到壓制，已非單純場館秩序管理問題，而是對台灣球迷基本權利與國家認同的打壓。為國家隊加油、喊出自己國家的名字，本應是最基本、也最正當的權利，不應遭到限制，更不容被任意抹消。

李柏毅表示，不論是足球、棒球、籃球，或任何一項國際運動賽事；不論身在台灣或世界任何角落，只要是台灣選手站上賽場，國人都會全力應援、全力相挺。「台灣」就是我們的名字，每一聲「TEAM TAIWAN」，都是台灣人民對自己國家隊最真誠的支持，不應被視為禁語，更不應被矮化或消音。

李柏毅指出，台灣多年來在國際場域屢遭中國政治打壓，從名稱、旗幟到各種象徵，都不斷面臨被限縮、被排除的困境。對台灣而言，從來沒有所謂「政治歸政治、運動歸運動」的空間，因為中國長期以來即在國際社會中無所不用其極地打壓台灣、矮化台灣的國格，如今連台灣球迷在觀眾席上為國家隊吶喊都遭到限制，國人自難接受。

李柏毅說，要向所有在海外仍勇敢為台灣發聲、為台灣隊加油的球迷表達敬意，球迷所守護的不只是加油應援的權利，更是台灣的名字與尊嚴，他將要求運動部及澳洲駐台辦事處就本案積極向澳洲足協表達嚴正關切，要求主辦單位說明相關處置依據，並確保類似事件不再發生。

李柏毅呼籲，國人應持續關注本案後續發展，團結力挺台灣選手，無論國際環境如何艱困，台灣人民為國家隊加油的聲音，不應被消音；台灣的名字，也絕不應在任何賽場上被迫噤聲。

