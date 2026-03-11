聽新聞
0:00 / 0:00

陸稱助70台人返台 陸委會：認知作戰

聯合報／ 記者陳湘瑾陳宥菘張文馨／連線報導

中東局勢升高，航班大量取消或延宕，大陸央視報導，在大陸有關方面協調下，三月十日凌晨四時許，滯留中東的七十多名台灣民眾，搭乘中國東方航空ＭＵ七○四航班平安抵達上海浦東國際機場。這是中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台灣民眾。陸委會副主委沈有忠昨回應，這是中共認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。

針對中國大陸聲稱協助我國人在伊斯坦堡搭機抵達上海，我外交部發言人蕭光偉說，此案並非滯留在中東戰火地區，而是返國班機受影響；經了解，外交部並未接獲駐處通報此案，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每周有直飛台北十個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫。

大陸駐伊斯坦堡總領館領僑處主任隋凱歌表示，這些台灣民眾是通過領保電話聯繫大陸駐伊斯坦堡總領館；館方非常重視，第一時間協調大陸有關部門。

伊斯坦堡 中共 中東 陸委會

延伸閱讀

影／戰事爆發前抵達中東354國人全數返台 張惇涵至桃機迎接

影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

陸媒稱協助滯留中東台灣人經上海返台 陸委會：認知作戰

中稱助逾70台灣人返上海 外交部：非滯留中東民眾

相關新聞

國民黨團高層證實禮讓民眾黨一席召委 經濟委員會可望由洪毓祥出任

立法院各委員會明天將選出召委，傳國民黨將禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥；國民黨立法院黨團高層證實，確有此事，本來就是八個委員會輪流，這次輪到經濟委員會，而原有意爭取的國民黨立委鄭天財也同意禮讓。

「萬安，來站我旁邊」

商總昨天舉行新春聯誼活動，台北市長蔣萬安在合影時原本跑到最右邊，商總理事長許舒博趕緊把蔣萬安拉到前總統蔡英文身旁。

陸稱助70台人返台 陸委會：認知作戰

中東局勢升高，航班大量取消或延宕，大陸央視報導，在大陸有關方面協調下，三月十日凌晨四時許，滯留中東的七十多名台灣民眾，搭乘中國東方航空ＭＵ七○四航班平安抵達上海浦東國際機場。這是中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台灣民眾。陸委會副主委沈有忠昨回應，這是中共認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。

李貞秀國籍爭議案 韓國瑜今召集協商

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜今天將為此召集黨團協商，海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉昨天先行拜會民眾黨立法院黨團。據了解，雙方在會中多所交鋒，海基會聲稱其經費來自政府部門，因此立場還是會跟內政部、陸委會等相關機關一致，民眾黨團成員當場表達不滿。

牛排宴請花蓮年輕舉重選手 前總統蔡英文期許努力堅持走下去

前總統蔡英文今天接見一群來自花蓮的年輕舉重選手，並請大家一起吃牛排。她說，跟他們分享一件很重要的事「要相信自己，努力堅持...

監委提名審薦小組決議 即日起至3月31日受理推自薦

第7屆監察委員提名審薦小組今天召開首次會議，決議公開徵才，自即日起至3月31日止，由各界推薦與自薦，受理期間截止後，隨即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。