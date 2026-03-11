陸稱助70台人返台 陸委會：認知作戰

中東局勢升高，航班大量取消或延宕，大陸央視報導，在大陸有關方面協調下，三月十日凌晨四時許，滯留中東的七十多名台灣民眾，搭乘中國東方航空ＭＵ七○四航班平安抵達上海浦東國際機場。這是中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台灣民眾。陸委會副主委沈有忠昨回應，這是中共認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。

針對中國大陸聲稱協助我國人在伊斯坦堡搭機抵達上海，我外交部發言人蕭光偉說，此案並非滯留在中東戰火地區，而是返國班機受影響；經了解，外交部並未接獲駐處通報此案，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每周有直飛台北十個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫。

大陸駐伊斯坦堡總領館領僑處主任隋凱歌表示，這些台灣民眾是通過領保電話聯繫大陸駐伊斯坦堡總領館；館方非常重視，第一時間協調大陸有關部門。