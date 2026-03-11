聽新聞
李貞秀國籍爭議案 韓國瑜今召集協商

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北報導

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜今天將為此召集黨團協商，海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉昨天先行拜會民眾黨立法院黨團。據了解，雙方在會中多所交鋒，海基會聲稱其經費來自政府部門，因此立場還是會跟內政部陸委會等相關機關一致，民眾黨團成員當場表達不滿。

立法院新會期開議後，李貞秀國籍議題成為外界關注焦點，內政部長劉世芳先前揚言不提供其密件資料，行政院長卓榮泰也在行政院會表示，李貞秀立委資格仍有瑕疵、尚待確認，各部會提供資料應更為謹慎，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供」。

韓國瑜今天下午將召集黨團協商，包括「李貞秀委員立法委員身分認定」等相關事宜；蘇嘉全與羅文嘉昨天先行拜會民眾黨團，李貞秀及民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委洪毓祥及陳昭姿均與會。

李貞秀受訪時表示，民眾黨團與海基會進行充分交流，雙方談話氣氛熱絡，期許海基會善盡職責、扮演好他們的角色，未來繼續為兩岸人民服務，同時也為台商與民眾解決問題，「今天只是禮貌性拜會，並沒有講到索資的部分」，或許未來在委員會有機會觸及。

