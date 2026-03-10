國民黨團高層證實禮讓民眾黨一席召委 經濟委員會可望由洪毓祥出任

立法院各委員會明天將選出召委，傳國民黨將禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥；國民黨立法院黨團高層證實，確有此事，本來就是八個委員會輪流，這次輪到經濟委員會，而原有意爭取的國民黨立委鄭天財也同意禮讓。

新會期藍白合情況仍是各界關注焦點，近日一直盛傳國民黨將禮讓一席委員會召委給民眾黨立委，而明天也就將舉行召委選舉；目前傳出兩黨對於各委員會召委已經有共識，其中經濟委員會已獲大家一致認同，將由洪毓祥出任。

據藍營黨團高層證實，國民黨團將禮讓洪毓祥，每個會期藍白召委都會合作，八個委員會輪流，這次輪到經濟委員會。據了解，國民黨有意爭取經濟召委為鄭天財，而鄭天財也同意禮讓白營。

有關各委員會召委，藍營黨務人事透露名單，包含財政委員會的國民黨立委李彥秀、交通委員會的國民黨立委黃健豪、司法及法制委員會的國民黨立委翁曉玲、國防及外交委員會的國民黨立委馬文君、內政委員會的國民黨立委廖先翔、教育及文化委員會的羅廷瑋、經濟委員會的民眾黨立委洪毓祥、社會福利及衛生環境委員會的國民黨立委盧縣一。