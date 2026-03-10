聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨團高層證實禮讓民眾黨一席召委 經濟委員會可望由洪毓祥出任
立法院各委員會明天將選出召委，傳國民黨將禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥；國民黨立法院黨團高層證實，確有此事，本來就是八個委員會輪流，這次輪到經濟委員會，而原有意爭取的國民黨立委鄭天財也同意禮讓。
新會期藍白合情況仍是各界關注焦點，近日一直盛傳國民黨將禮讓一席委員會召委給民眾黨立委，而明天也就將舉行召委選舉；目前傳出兩黨對於各委員會召委已經有共識，其中經濟委員會已獲大家一致認同，將由洪毓祥出任。
據藍營黨團高層證實，國民黨團將禮讓洪毓祥，每個會期藍白召委都會合作，八個委員會輪流，這次輪到經濟委員會。據了解，國民黨有意爭取經濟召委為鄭天財，而鄭天財也同意禮讓白營。
有關各委員會召委，藍營黨務人事透露名單，包含財政委員會的國民黨立委李彥秀、交通委員會的國民黨立委黃健豪、司法及法制委員會的國民黨立委翁曉玲、國防及外交委員會的國民黨立委馬文君、內政委員會的國民黨立委廖先翔、教育及文化委員會的羅廷瑋、經濟委員會的民眾黨立委洪毓祥、社會福利及衛生環境委員會的國民黨立委盧縣一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。