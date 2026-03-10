快訊

蔡英文、蔣萬安都到了！商總新春晚宴 許舒博勸賴總統放軟一點

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
前總統蔡英文（左六）、台北市長蔣萬安（左五）、商總理事長許舒博（右五）和出席部會首長貴賓合影。記者邱德祥／攝影
前總統蔡英文（左六）、台北市長蔣萬安（左五）、商總理事長許舒博（右五）和出席部會首長貴賓合影。記者邱德祥／攝影

中華民國全國商業總會辦理「115年新春聯誼晚宴」，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安及政商界逾400名貴賓蒞臨，理事長許舒博盼朝野秉持「以民為主、民利為上」，共同邁向福國利民。

許舒博表示，過去一年全球政經環境劇烈變動，地緣政治衝突、保護主義升溫，對台灣產業界形成多重壓力，尤其川普政府關稅與貿易政策的不確定性，直接拉高企業經營風險，不只改變訂單與產能配置，更牽動中長期的投資規劃，對中小企業而言，風險承受空間本就有限，每一次的政策轉向都可能帶來實質衝擊。許舒博期盼，新的一年，產業界在政府的支持下，能夠站穩腳步，不懼風雨，繼續向前行。

他特別強調，企業不是不想拼，也不是不能拼，而是不知道風向又會怎麼變。也正因為如此，商總更有責任站在第一線，替產業界發聲，把企業在經營現場所面對的困境，忠實地向政府反映，同時積極爭取有利的政策條件與必要的配套措施。

儘管外在環境嚴峻，許舒博肯定台灣企業展現高度韌性與彈性。他指出，去（2025）年我國GDP成長率達8.68%，在全球主要經濟體中表現亮眼，這不僅是產業努力的成果，也顯示政府與企業攜手合作所產生的正向效應。然而，他也提醒，面對新興經濟體快速追趕及國際競爭加劇，台灣產品與服務要在國際市場持續成長，仍需不斷調整策略、強化競爭力。

在全球布局方面，許舒博表示，台商在海外發展過程中，更應積極與各國產業夥伴深化合作，創造互利共贏。今日晚宴商總邀請多國駐台使節與僑台商代表出席，正是希望透過交流平台，強化國際連結，協助企業拓展海外商機。隨著「全球在地化」趨勢持續深化，除製造業外，台灣服務業同樣具備走向國際、吸引國際買家的潛力，值得政府與產業投入更多資源共同推動。

許舒博呼籲政府與朝野政黨務必秉持「以民為主、民利為上」原則，台灣才能真正走向「福國利民」的未來。針對近期社會高度關注的關税與地緣政治等議題，許舒博直言，當務之急在於朝野必須取得基本共識，許舒博也特別勸賴總統放下身段，有時候可以放軟一點。他也強調，工商團體長期扮政策演溝通的重要角色，非常樂意成為朝野之間的橋梁，協助各政黨以理性務實的態度，面對經貿政策抉擇。

令年底九合一大選將近，許舒博指出「企業才是真正的中間選民」，企業所追求的並非意識形態或政治對立，而是一個穩健、可預期的經商環境，以及理性友善的經貿政策，企業能夠安心投資、持續成長，國家才能擁有穩定的稅收來源，造造更多就業機會。

商總理事長許舒博（中）致詞。記者邱德祥／攝影
商總理事長許舒博（中）致詞。記者邱德祥／攝影

副總統蕭美琴（中）致詞時給外交使節一個飛吻。記者邱德祥／攝影
副總統蕭美琴（中）致詞時給外交使節一個飛吻。記者邱德祥／攝影

國民黨主席鄭麗文出席致詞 記者邱德祥／攝影
國民黨主席鄭麗文出席致詞 記者邱德祥／攝影

前總統蔡英文（右二）合照時和台北市長蔣萬安（中）握手致意。記者邱德祥／攝影
前總統蔡英文（右二）合照時和台北市長蔣萬安（中）握手致意。記者邱德祥／攝影

商總 地緣政治 許舒博 蕭美琴 蔡英文 蔣萬安

