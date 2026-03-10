快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

聽新聞
0:00 / 0:00

牛排宴請花蓮年輕舉重選手 前總統蔡英文期許努力堅持走下去

中央社／ 台北10日電
前總統蔡英文今天接見一群來自花蓮的年輕舉重選手，並請大家一起吃牛排。圖／截自蔡英文臉書
前總統蔡英文今天接見一群來自花蓮的年輕舉重選手，並請大家一起吃牛排。圖／截自蔡英文臉書

前總統蔡英文今天接見一群來自花蓮的年輕舉重選手，並請大家一起吃牛排。她說，跟他們分享一件很重要的事「要相信自己，努力堅持走下去」，雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。

蔡英文晚間透過社群平台臉書發文表示，這陣子，除了棒球、羽球、體操之外，還有很多台灣選手也在不同的運動場上，一次又一次為國家爭取榮耀。

蔡英文說，今天她接見了來自花蓮崙山國小、三民國中、玉里高中的舉重選手。這群年輕選手，在國際賽上得到一面又一面的獎牌，但他們的故事，卻很少被看見。許多時候，他們為了出國比賽，還需要教練和老師四處募款，才能站上國際舞台。

蔡英文表示，她常常想，在東部的山海之間，有這麼多健康、堅韌、充滿力量的孩子，他們日復一日地訓練，在舉起槓鈴的那一刻，也扛起了為台灣爭光的夢想。

蔡英文說，今天中午，她請大家一起吃牛排。她跟他們說，要多吃肉、吃到飽，因為運動員需要足夠的營養，也需要被好好照顧。

蔡英文提到，她也跟他們分享一件很重要的事「要相信自己，努力堅持走下去」，雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。

蔡英文表示，她也鼓勵他們，除了在運動場上全力以赴，也要兼顧學業，特別是英文。未來當他們走向世界、代表台灣打國際賽的時候，就能更自信地和世界交流。

她說，謝謝所有台灣英雄在不同的領域努力拚搏。無論是在球場、在賽場，或是在每一個默默努力的角落，「你們都是台灣的驕傲」。

蔡英文 花蓮 牛排

延伸閱讀

總統贈勳林鴻道肯定貢獻 盼奧委會成選手最堅強後盾

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

「努力過的人都是戰士」我無緣晉級WBC複賽 賴總統引動漫名言鼓勵

運動人生／陳葦綾用身教為學生引路「主動解決困境 別枯等協助」

相關新聞

卓揆「私人」專機起降松指部惹議 通關程序引質疑

行政院長卓榮泰搭乘華航專機赴日本觀賞WBC經典賽，由於從空軍松指部登機而引發爭議，國防部長顧立雄強調松山機場屬軍民合用機場，民航機可協調使用軍用停機坪，不過熟悉民航作業人士質疑，卓揆一行若是直接從松指部貴賓室禮遇登機，未經過松山機場的CIQ（海關、移民、檢疫）標準通關流程，就應屬於公務行程，絕非一般的私人包機。

國民黨團高層證實禮讓民眾黨一席召委 經濟委員會可望由洪毓祥出任

立法院各委員會明天將選出召委，傳國民黨將禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥；國民黨立法院黨團高層證實，確有此事，本來就是八個委員會輪流，這次輪到經濟委員會，而原有意爭取的國民黨立委鄭天財也同意禮讓。

自知用公費會遭批評 卓榮泰：自費為國家隊加油那裡錯？

行政院長卓榮泰今在立法院會備詢，回應民進黨立委李坤城詢問赴日費用，說他自己到日本看球賽為國家隊加油，且自費到底那裡錯了？如果用公費一定會有預算沒過怎麼能去、私人行程怎麼用公費等批評，所以一開始設定是自費行程。

「馬維拉」被綠拉來救卓揆 陳以信：馬總統去新加坡等同公務行程

行政院長卓榮泰日前包機前往日本，觀賽WBC經典賽中華隊對上捷克隊，被在野黨質疑「公器私用」。民進黨方面回擊，前總統馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？對此，國民黨前立委、總統府前發言人陳以信說，馬總統走到哪裡都是總統，所以總統出訪，哪怕外國說成私人行程，對我國而言就是總統特勤的公務行程，沒有例外。

私人行程卻從松指部出發？國民黨揪卓揆赴日「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

卓榮泰東京看球之後 外交部：樂見台日繼續拓展各領域實質交流合作

行政院長卓榮泰快閃東京看棒球，引發後續效應。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，外交部樂見台日在既有的良好基礎上，繼續拓展各領域的實質交流合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。