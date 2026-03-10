快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本兩轟0:9落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

監委提名審薦小組決議 即日起至3月31日受理推自薦

中央社／ 台北10日電
總統賴清德（右5）10日上午出席在總統府召開的「第7屆監察委員提名審薦小組」第1次會議，並頒發聘書予小組委員。總統期盼勵行廉能政治、捍衛主權、民主與落實人權立國。圖／總統府提供（中央社）
總統賴清德（右5）10日上午出席在總統府召開的「第7屆監察委員提名審薦小組」第1次會議，並頒發聘書予小組委員。總統期盼勵行廉能政治、捍衛主權、民主與落實人權立國。圖／總統府提供（中央社）

第7屆監察委員提名審薦小組今天召開首次會議，決議公開徵才，自即日起至3月31日止，由各界推薦與自薦，受理期間截止後，隨即進行人選審薦工作，不過，監察院正、副院長依例不在審薦範圍。

第6屆監察委員任期今年7月31日屆滿，總統府晚間發布新聞稿指出，第7屆監察委員提名審薦小組第1次會議上午於總統府召開，由小組召集人副總統蕭美琴主持。

副總統致詞時表示，為審慎進行監察委員提名工作，總統核定第7屆監察委員提名審薦小組設置要點，敦請社會上不同專業領域、具代表性且有相當資望人士擔任小組委員，借重其專業學養，以公開、公平、公正方式，襄助總統進行此一重要憲法任務。

總統府表示，審薦小組今天會議就審薦作業重要事項進行完整討論，並決議公開徵才。徵才期間自即日起至3月31日止，為期22天，並於受理期間截止後，隨即進行監察委員人選審薦工作，其中正、副院長依例不在審薦範圍。

總統府指出，今天審薦小組會議後在官網發布徵才公告，並透過電視、廣播、社群媒體等多元管道廣為推播，籲請社會各界推薦及自薦；同時函請相關機關、大專校院、主要政黨及公民團體等舉薦優秀人才。

總統府表示，徵才訊息及推（自）薦書電子檔等相關資料已刊登於總統府全球資訊網首頁「公告」專區（https://www.president.gov.tw/Page/764），歡迎各界自行下載使用。推（自）薦書及相關文件請於115年3月31日（含）前，以掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段122號，總統府「第7屆監察委員提名審薦小組」，洽詢電話為（02）2320-6131~4。

