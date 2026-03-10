率團參訪台中市 高虹安：與盧秀燕是互相支持的夥伴

為提升基層里政服務品質並拓寬城市規畫視野，新竹市政府今舉辦「115年東區擴大里政業務會報及國家建設參觀活動」，市長高虹安與市府人員、東區各里長實地參訪台中綠美圖與水湳經貿園區等重要國家級建設。台中市長盧秀燕亦展現「好姐妹」熱情，接待並與東區里長們面對面交流城市治理心得。

高虹安表示，感謝盧秀燕及台中市府細心安排，讓東區里長們能深入了解水湳園區如何將舊機場規畫為經貿與綠意並重的指標區域，以及綠美圖「公園中的圖書館、森林中的美術館」建築美學。

高虹安說，她與盧秀燕不僅是縣市首長，更是長期互相支持、分享市政經驗的夥伴。在推動新竹市政的過程中，盧秀燕時常給予鼓勵，讓她受益匪淺。

高虹安認為，竹市雖然腹地較小，但同樣高度重視科技、文化與生活品質的結合，未來將參考「台中經驗」，優化新竹市文化場館與公共空間的配置，致力打造更進步、宜居的科技城市。

另外，高虹安也準備了具有新竹特色的伴手禮，包含皮卡玩偶、精緻玻璃擴香瓶，以及盧秀燕情有獨鍾的新竹名產花生醬，展現兩市深厚情誼。

民政處表示，里長是市政推動的第一線，透過實地參訪能讓基層里長能走出社區、跨出縣市，實地觀察國家級建設的推動現況。高虹安也誠摯邀請盧秀燕與台中市府擇期造訪新竹市，期許雙方在文化、觀光及城市建設上持續深化合作，共同為兩市市民爭取更多福祉。