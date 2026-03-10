誰來補李四川副市長缺？在野點3問題待解

李四川請辭北市副市長後投入年底新北市長大選，而台北市多出一席副市長空缺，各界也好奇誰來補位。在野呼籲台北市市政如麻，不管是產業、都更、交通等問題都急需解決，應盡快針對現階段缺陷補足專業人才，避免淪為政治酬庸。

民眾黨議員陳宥丞表示，現任副市長包含具有教育背景林奕華、都市計畫背景張溫德，呼籲第三位副市長應該要是女性、具有產業背景且超越黨派，距年底大選時間不遠，李要選新北市更不是突然決定，蔣市府應早就有準備人選，要趕緊對外宣布，讓市政運作更加順暢。

民進黨議員陳賢蔚指出，李四川的離開對蔣萬安絕對是重大損失，面對市政如麻，不管是輝達即將進駐、交通壅塞問題都急需統籌人才，市府應正視這些問題尋覓相關背景專人人士，避免政治酬庸。

議員許淑華認為，盡管蔣萬安推出多項都更政見，不夠現在都更速度仍不夠快，不少外國人來到台北看到城市仍又老又舊，台北市需要有個有執行力、果斷人才，讓市民趕快有好房子住，現任副秘書長王玉芬過去提出過多項都更政見，若認擔任副市長完善整個配套，也能很快瞭解、上手。