國民黨：私人行程卻從松指部出發 卓揆「匆匆忙忙、謊言與漏洞百出」

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑。圖／國民黨提供

行政院長卓榮泰日前包機到日本觀看經典賽「台捷大戰」，在野質疑是浪費公帑。國民黨今舉行記者會質疑，過去從沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發，從軍用停機坪出發的就是公務行程，無庸置疑；國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，卓揆原本可以提前規畫，從從容容遊刃有餘的行程，結果卻變成匆匆忙忙、謊言與漏洞百出。

尹乃菁表示，我與日斷交後，行政院長能到日本當然是不錯的成績，但外交不是用來糊弄國人的話術，中國大陸和日本外交關係高度緊張，政府首長訪日非常敏感，卓榮泰如果跟日方有默契，很早就規畫看球賽，大可從從容容、遊刃有餘出發，結果卻變成匆匆忙忙、漏洞與謊言百出。

尹乃菁強調，海委會主委管碧玲等官員一再聲稱卓榮泰此行有見到日方政要，但日本官房長官卻直言，卓榮泰此行沒見到任何的日方政要，形同公開打臉我方說法。如此不成熟的政府團隊，在外交的操作上非常粗糙，不但沒能為台日友誼增添光彩，反而造成地主國日本的困擾。

尹乃菁也說，既然卓榮泰再三強調此行是私人行程，就沒有正當理由使用軍用停機坪。行政團隊規畫不嚴謹，缺乏完整評估，事後就要讓各部會幫忙擦脂抹粉。國防部長顧立雄還稱松指部是軍民共用，軍用機場私人也可使用，超乎大眾理解。

尹乃菁質疑，軍用機坪的使用牽涉高度的安全作業，卓榮泰開了例，依照顧立雄的說法，難道是歡迎所有有能力包機的民眾都跟軍方申請使用松指部軍用停機坪？

曾任空軍副司令的退役中將張延廷指出，若卓榮泰是私人行程，就必須到民用區域，不能使用松指部的停機坪，所有國人出入境都要經過行李檢查，使用松指部軍用停機坪的一定是公務行程，從來沒有私人行程到松指部的軍用停機坪進行出入境檢查，唯有需要醫療緊急後送的特殊狀況才能讓專機使用軍用區域，規定非常清楚。

張延廷也質疑，卓榮泰的包機付費，是只出自己與隨扈的機票的部分包機？還是負擔整個包機的費用？相關問題也需釐清。

