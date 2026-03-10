新竹縣長藍營對決最新民調 徐欣瑩領先陳見賢8.5個百分點

新竹縣長選情加溫，根據美麗島電子報最新民調結果，若由國民黨立委徐欣瑩對決民進黨潛在人選竹北市長鄭朝方，徐欣瑩以38.5%的支持度領鄭朝方的32.2%，徐欣瑩在此一對戰組合領先6.3個百分點。若改由新竹縣副縣長陳見賢與鄭朝方競選，鄭朝方支持度為38.2%，略高於陳見賢的37.6%，兩人差距在誤差範圍內。

進一步比較兩位可能代表國民黨出戰的人選，調查詢問民眾「希望誰擔任下一屆新竹縣長」，結果顯示徐欣瑩獲得41.0%支持，高於陳見賢的32.5%。若從政黨提名策略來看，39.7%的受訪者認為國民黨提名徐欣瑩對選情較為有利，33.3%認為提名陳見賢較有利，4.6%認為兩人差不多，另有22.3%未明確回答。

至於政黨輪替議題，調查顯示有44.3%的受訪者認為新竹縣長應由國民黨繼續執政，30.2%認為可以改由民進黨執政試試看，25.5%未表態，顯示國民黨在地方整體支持度仍相對占優。

該民調由美麗島電子報委託進行，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年3月4日至3月6日進行，以設籍新竹縣且年滿20歲民眾為對象，採電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。抽樣以中華電信新竹縣住宅電話簿資料庫為基礎，並輔以隨機跳號（RDD）機制。最終成功訪問1072人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。